Weihnachtsspende sorgt im Kinder- und Jugendhaus Dehnitz für Freude

Für die Schützlinge des Kinder- und Jugendhauses „Am Wachtelberg“ sind bald wieder kleine sowie große Sprünge möglich. So kann im nächsten Jahr dank der Weihnachtsspende der Wurzener Land-Werke Energie GmbH von 650 Euro ein neues Trampolin für den Außenbereich der Einrichtung im Wurzener Ortsteil Dehnitz angeschafft werden.

Als im Oktober das Sturmtief Ignatz über das Muldental fegte, blieb auch der 8000 Quadratmeter große Garten nicht von Schäden verschont. Neben einem Baum, der in den Fahrradschuppen stürzte, wurden mehrere Spielgeräte in Mitleidenschaft gezogen – unter anderem das bei den Kindern beliebte Trampolin. Insofern kam für Leiterin Martina Jüntschke der Anruf der Wurzener Land-Werke Energie GmbH zur rechten Zeit.

Das Trampolin kommt schon Anfang 2022 nach Dehnitz

„Als mir das Unternehmen mitteilte, die Spendentradition auch in diesem Jahr fortsetzen zu wollen, haben wir uns riesig gefreut! Wir wussten sofort, für was wir das Geld verwenden werden“, erzählt Jüntschke. Schon Anfang 2022 kommt das neue Trampolin nach Dehnitz. Dann können die sieben Mädchen und 17 Jungen im Alter von 6 bis 17 Jahren wieder springen und toben. Ein wahrer Lichtblick angesichts der aktuellen Pandemie-Lage, erwähnt die Leiterin. „Wir versuchen Ruhe und Gelassenheit auf unsere Kinder auszustrahlen und sind angesichts der Schließungen sehr dankbar, dass uns ein großes Außengelände mit vielen Freizeitangeboten zur Verfügung steht.“

Die Einrichtung unter Trägerschaft der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental unterstütze Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien mit Störungen im Bezugs- und Familiensystem beziehungsweise des Verhaltens im Sozial- und Leistungsbereich. Neben intensiver Einzelbetreuung und Unterstützung bei den Hausaufgaben gehört deshalb auch die Vermittlung eines geregelten Tagesablaufes zu den Aufgaben der Erzieherinnen. Gerade in Corona-Zeiten müsse deshalb der Alltag so gut wie möglich aufrechterhalten werden.

Unternehmen verzichtet auf Präsente für Geschäftspartner

Nichtsdestotrotz halte man sich an alle geltenden Bestimmungen und habe ein umfassendes Hygienekonzept entworfen. So darf das Kinder- und Jugendhaus in der Finke-Villa momentan keine Besucherinnen und Besucher empfangen – viel zu groß ist die Gefahr vor Corona-Ausbrüchen. Eben deshalb fand die Übergabe des Spendenschecks im Freien statt – selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz und ausreichendem Abstand.

„Vor drei Jahren haben wir uns dazu entschlossen, auf Präsente für unsere Geschäftspartner zu verzichten. Das spart nicht nur Rohstoffe und Kohlendioxid für Herstellung und Versand, sondern kommt vor allem denen zugute, die es gerade zu Weihnachten am Nötigsten haben – und es sorgt für viel mehr Glitzern in den Augen“, sagt Norbert Vornehm, Geschäftsführer der Wurzener Land-Werke Energie GmbH.

Das Unternehmen, damals noch tätig als Wärmeversorgung Wurzen, unterstützt das Kinder- und Jugendhaus bereits seit 2018 mit einer weihnachtlichen Spende. Begonnen hatte es mit einer Tischtennisplatte.

