Weißer Fleck in Bennewitz: Neuweißenborner verzweifeln im Internet

Neuweißenborn gehört in Sachen schnelles Internet zu den weißen Flecken – schlecht versorgt und für Telekommunikationsunternehmen nicht attraktiv. Es ist die Kehrseite des ruhigen Wohnens im kleinsten Bennewitzer Ortsteil, unmittelbar am Planitzwald. Knut Haufe bekommt das täglich zu spüren. Der Teamleiter im IT-Bereich der Firma Hörmann ist derzeit im Homeoffice. „Wir arbeiten auf gemeinsamen Plattformen und in Datenbanken und kommunizieren über Videokonferenzen – da ist langsames Internet ein echtes Hemmnis“, sagt er. Und auch im privaten Bereich sei das Streamen zum Beispiel von Konzerten mit „Kunstpausen“ kein Vergnügen. „Das hat auch etwas mit Lebensqualität zu tun“, sagt Haufe.

Als Zwischenlösung hat der Neuweißenborner einen LTE-Hybrid-Vertrag abgeschlossen, der seinen stationären DSL-Anschluss mit einer LTE-Funkverbindung kombiniert und ihm Downloadraten von bis zu 16 Mbit/s verspricht. „Das hält mich über Wasser, funktioniert aber nur bei mir, weil ich am östlichen Ortsrand wohne und nichts zwischen mir und dem Funkmast auf dem Collm steht.“ Haufe ist klar, dass der von den Wurzener Land-Werken (WuLaWe) angestrebte Glasfaseranschluss auch für abgelegene Orte nicht über Nacht realisiert werden kann. „Aber ich finde es nicht zu viel verlangt, dass über den Ausbaustand regelmäßig informiert wird.“

„Lernen durch Schmerz“

Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) kann den Ärger nachvollziehen. Die Rathausangestellten arbeiten momentan selbst in wechselnden Schichten von zu Hause aus. „Alle haben einen Laptop und Direktzugang zum System erhalten, aber es ist nicht immer möglich, sich mit dem Rathaus zu verbinden“, sagt er und fügt hinzu: „Diese Erfahrungen bestätigen, wofür ich seit sieben Jahren kämpfe: Glasfaser und damit mindestens 100 Mbit/s in jedes Haus.“ Leider, so der Bürgermeister, sei über Jahre von der Politik das veraltete Kupferkabel favorisiert und er für seine Forderungen als Fantast bezeichnet und blockiert worden. „Die Situation jetzt nenne ich lernen durch Schmerz“, sagt Laqua.

Licht am Ende des Tunnels

Zumindest kann er Betroffenen wie Knut Haufe Licht am Ende des Tunnels zeigen. In Neuweißenborn wie auch in den zu den weißen Flecken gehörenden Orten Zeititz, Leulitz, Rothersdorf und Bach soll bis Ende 2022 schnelles Surfen im Glasfasernetz möglich sein. Momentan laufen die Ausschreibungsverfahren. Bis Mitte 2020 soll die Netzbetreibung vergeben werden, Ende III. Quartals der Tiefbau. „Ich gehe davon aus, dass in den vier beteiligten Kommunen Thallwitz, Lossatal, Wurzen und Bennewitz noch in diesem Jahr die Bagger anrücken“, sagt Laqua. In seiner Gemeinde wahrscheinlich zuerst in Zeititz.

Langwieriges Prozedere

Bereits 2017 gab es die Zusage vom Bund, das 34-Millionen-Euro-Projekt hälftig zu fördern. Sachsen stellte weitere 40 Prozent in Aussicht. Um mit dem zehnprozentigen Eigenanteil nicht die kommunalen Haushalte zu belasten, wurde 2017 als Tochter der Land-Werke die WuLaWe Glasfaser gegründet. „Eigentlich wollten wir 2018 loslegen und 2020 fertig sein“, beschreibt Laqua die damalige Zielstellung. Doch dann entschied die Landesregierung, Breitband zu 100 Prozent zu unterstützen, was Laqua „hervorragend“ findet. Allerdings, so erklärt er, musste der WuLaWe Glasfaser nun eine Betrauung per Gemeinderatsbeschluss erteilt werden, um den eigentlich Kommunen zu gute kommenden Zuschuss in Anspruch nehmen zu dürfen. „Das hat uns ein Dreivierteljahr gekostet“, sagt Laqua, zudem mussten schon begonnene Ausschreibungen während der rechtlichen Klärung gestoppt werden.

Doch nun wartet das Vorhaben auf den Start. Insgesamt sind im Wurzener Land 257 Kilometer Tiefbau zu bewältigen – allein in den fünf Bennewitzer Orten sind es 38 km –, dabei kommen 1355 (187) km Glasfaserkabel und 492 (75) km Leerrohre in die Erde, um 4306 (786) Haushalte und 287 Unternehmen anzuschließen.

Auch Ausbau in wirtschaftlichen Gebieten kommt voran

Fortgeschritten ist der Ausbau in den wirtschaftlichen Gebieten. In Bennewitz griff Web+Phone im März 2019 zum Spaten. Bis Ende des III. Quartals gräbt die Grimmaer Firma in Schmölen in Kooperation mit Mitgas, dann folgen Altenbach, das im Frühjahr 2021 am Netz hängen soll, und Deuben. Die Kooperation hatte schon 2015 Nepperwitz als erstem Ortsteil schnelles Netz beschert. Drahtlos DSL hatte in die offenen Gräben für den Kanalbau auch gleich Glasfaser gelegt. In Grubnitz, wo diese Lösung 2012 verpasst wurde, surft man wie auch in Pausitz über Vectoring.

Dass sich am Ende mehrere Firmen plus WuLaWe in der Gemeinde engagieren, ist für Laqua nicht entscheidend. „Es ist ein Koordinieren mehrerer Puzzlesteine, um das Ziel zu erreichen.“

Von Ines Alekowa