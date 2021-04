Weiter Weg zu gutem Wegenetz um Bad Lausick und Colditz

Colditz/Bad Lausick

Der Colditzer und der Glastener Forst üben eine große Anziehungskraft auf Erholungssuchende aus. Doch nicht durch die mehreren tausend Hektar Wald, die Städte Bad Lausick und Colditz miteinander verbinden, führen reizvolle Wander- und Radwege. Potenzial haben ebenso das nahe Muldental und das angrenzende Kohrener Land. Vorhandene Wege neu auszuschildern, neue Trassen zu entwickeln, Verbindungen herzustellen und all das wirksamer zu vermarkten, das haben sich beide Kommunen zum gemeinsamen Ziel gesetzt. Vor einem Jahr stellte das Leipziger Planungsbüro quartier vier auf Schloss Colditz eine Bestandsanalyse und konzeptionelle Überlegungen vor. Doch die Umsetzung ist aufwendiger als gedacht.

Zillmann: Wenn kennzeichnen, dann richtig

„Wir waren so forsch, wollten erste Routen schon im vergangenen Jahr neu kennzeichnen, Wege, die es schon gibt, an denen es aber an einer Ausschilderung fehlt“, sagt der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Mit Farbpunkten aus der Sprayflasche wollte man Ausflüglern, die gerade in der Corona-Zeit verstärkt ins freie Grüne streben, provisorisch eine Richtung geben. Doch was so einfach klinge, sei es nicht: „Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Das heißt, dass wir Schritt für Schritt vorgehen.“

Die Parthenquelle im Colditzer Forst Quelle: Jens Paul Taubert

Darin ist sich Zillmann mit seinem Bad Lausicker Amtskollegen Michael Hultsch (parteilos) einig. Für Bad Lausick hat das Projekt nicht nur mit Blick auf den (Alltags-)Tourismus Bedeutung; für die Kurstadt und ihren vor 200 Jahren begründeten Kurbetrieb ist eine solide Wegeführung vom Kurpark in das reizvolle Umland von großer Bedeutung.

Blick in die Zukunft: Wanderwege (rot) und Radwege (blau), gestrichelt Alternativen. Zudem sind die Anschlüsse an überregionale und Themenwege eingeschrieben. Quelle: quartier vier

Aufwand liegt im Detail der Ausschilderung

Ehe Wegweiser aufgestellt, aktuelle Übersichtskarten in Auftrag gegeben werden können, bedürfe es vertiefender Konzepte, erläutert Zillmann: „Wir wissen, welche Routen wir wollen. Aber was brauchen wir alles?“ Das soll ein Papier auflisten, für dessen Erarbeitung jetzt über die Landesdirektion Sachsen Fördergeld beantragt werde. Dann würden Fragen geklärt wie diese: Wo exakt kommen Schilder hin? Was steht drauf? Wie nehmen sie aufeinander Bezug? Wie werden die Strecken miteinander verknüpft? Um ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen, würden alle Strecken in das digitale Wegenetz des Landkreises Leipzig eingepflegt und seien dann überregional abrufbar.

„Spätestens Ende des Jahres“ solle das vollbracht sein, sagt der Colditzer Bürgermeister. Das heiße, dass man im kommenden Jahr mit der einheitlichen Kennzeichnung zumindest jener Wege beginnen könne, die vorhanden und etabliert seien. Weitere folgten dann nach und nach unter Beachtung eingeführter Standards und Qualitätskriterien. Denn auf die, sagt Planerin Claudia Siebeck, komme es an. Das erwarteten Ausflügler und Touristen. Qualität sei wichtiger als Aktionismus.

Von Ekkehard Schulreich