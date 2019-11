Welche Auswirkungen hat hessisches Blitzer-Urteil auf den Landkreis?

Landkreis Leipzig

Bundesweit ist es nicht unüblich, dass Behörden die Ahndung von Tempoverstößen an private Unternehmen übertragen. In einer Grundsatzentscheidung hat jetzt das Oberlandesgericht ( OLG) Frankfurt dieser Praxis einen Riegel vorgeschoben. Verkehrsüberwachungen durch private Dienstleister seien gesetzeswidrig, urteilten die Richter. Bußgeldbescheide, die auf diese Weise entstehen, erklärten die Gesetzeshüter für null und nichtig.

Signalwirkung auf alle Bundesländer

Das Urteil bezieht sich auf einen Fall in Hessen. Dennoch wird ihm Signalwirkung auch für andere Bundesländer beigemessen. Ein Autofahrer war vor Gericht gezogen, um sich gegen ein Bußgeld wegen zu hoher Geschwindigkeit zu wehren. Das OLG Frankfurt am Main schlug sich auf die Seite des Delinquenten. Begründung: Der Bürgermeister der Kommune, in dem der Raser in die Falle ging, habe als Ortspolizeibehörde einen privaten Dienstleister mit der Verkehrsüberwachung sowie der Verhängung von Verwarn- und Bußgeldern beauftragt. Dies, so die Richter, sei aber eine hoheitliche Aufgabe, die nicht delegiert werden dürfe. Im Urteil heißt es dazu: „Die im hoheitlichen Auftrag von einer privaten Person durchgeführte Messung hat keine Rechtsgrundlage.“

Landkreis-Anlagen von Urteil nicht betroffen

Muss auch der Landkreis Leipzig fürchten, dass ihm durch die Frankfurter Entscheidung wichtige Einnahmen flöten gehen? Andersherum gefragt: Keimt auch bei hiesigen Autofahrern Hoffnung, ihrer Strafe zu entgehen? Dazu erklärt Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux: „Sowohl die mobile Überwachung durch das Landratsamt als auch die stationären Anlagen sind von dem Urteil nicht betroffen.“ Die Überwachung des fließenden Verkehrs im Landkreis Leipzig – die Großen Kreisstädte ausgenommen - werde als hoheitliche Aufgabe direkt von Angestellten des Landkreises durchgeführt. Gleiches gelte für die sich anschließende Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten, die im Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten erfolgt. Auch die stationären Tempo-Fallen fallen nicht unter den Richterspruch, auch hier erfolge die Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen direkt durch die Kreisbehörde. „Der Landkreis Leipzig bedient sich hier lediglich privater Unternehmen, die aufgrund ihrer technischen Sach- und Fachkunde die Errichtung und Betreibung stationärer Anlagen absichern“, so die Sprecherin.

Auch die Städte Grimma oder Wurzen verpassen Rasern in Eigenregie teure Denkzettel. Die Dienstleistung ist nirgendwo so outgesourct wie im aktuellen hessischen Fall. Auch Markkleeberg sieht sich auf der sicheren Seite. „Wir nehmen die Kontrollen mit eigener Technik und zwei eigenen Bediensteten vor“, erklärt Rathaussprecher Daniel Kreusch, „insofern trifft das Urteil auf uns nicht zu.“

Verkehrsanwälte empfehlen Prüfung

Verkehrsanwälte empfehlen nach dem Urteil jedem, der für eine Geschwindigkeitsübertretung zur Kasse gebeten wurde oder dafür Punkte in Flensburg kassiert hat, prüfen zu lassen, durch wen die Messung vorgenommen wurde. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten dann Bußgeldbescheide, die nicht älter als drei Jahre sind und bei denen Dienstleister ihre Hände im Spiel hatten, ins Wanken geraten.

Äußerlich ist für einen Laien nicht zu unterscheiden, wie sein Tempoverstoß geahndet wird, ob wirklich der Staat – also Landkreis oder Kommune – am Auslöser sitzen. Dies, so die Experten, könne man durch Akteneinsicht herausfinden.

Von Simone Prenzel