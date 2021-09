Welche stillgelegten Bahnstrecken müssen im Landkreis Leipzig wiederbelebt werden?

Landkreis Leipzig

Eine ordentliche Portion Optimismus und viel Wohlwollen versprühten Landtagspolitiker von SPD und Grünen bei der Vorstellung des Gutachtens zur Reaktivierung von Bahnstrecken in Sachsen. Mächtig viel Wasser in den Wein gießt hingegen der Fahrgastverband Pro Bahn. Dieser kritisiert das Vorgehen rund ums Gutachten als unvollständig, intransparent und als viel zu spät. „Das Gutachten kommt viel zu spät und hätte bereits in der letzten Legislaturperiode erstellt werden müssen. Während hier noch analysiert wird, schöpfen andere Bundesländer bereits die Fördermittel des Bundes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ab“, ärgert sich die Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn Mitteldeutschland, Anja Schmotz.

Kritik: Abschnitt Glauchau-Großbothen fehlt völlig

Und Lukas Iffländer, Infrastrukturexperte des Fahrgastverbandes, legt nach: „Dafür, dass das Gutachten in Sachsen so spät vorgelegt wurde, würde man ja nun erwarten, dass eine besonders ausführliche und detaillierte Studie vorliegt.“ Aber: „Zahlreiche Strecken wurden gar nicht erst berücksichtigt. So fehlen beispielsweise der Streckenabschnitt Zwotental – Adorf oder auch die komplette Strecke Glauchau-Großbothen, welche nur zwischen Narsdorf und Großbothen untersucht wurde.“

Für das Gutachten wurden 21 Bahnstrecken unter die Lupe genommen. Auf Basis der Ergebnisse verständigten sich Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) sowie die verkehrspolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen darauf, sechs Strecken weiter zu untersuchen. Darunter sind die Bahnlinien Beucha-Brandis, Brandis-Trebsen, Döbeln-Nossen, Marienberg-Pockau-Lengefeld  sowie Löbau-Ebersbach. Als sechste Strecke mit Potenzial wird Kamenz-Hosena im Gutachten genannt.

Werden auf den Bahnstrecken von Beucha nach Brandis und im weiteren Verlauf von Brandis nach Trebsen eines Tages wieder Personenzüge rollen? Ein Gutachten des Freistaats rückt diesen Gedanken in den Bereich des Möglichen. Quelle: Thomas KubeThomas Kube

Iffländer: Kriterien bleiben ein Geheimnis

Nach welchen Kriterien in Sachsen eine Vorauswahl getroffen wurde, bleibe laut Iffländer ein Geheimnis: „Im Musterland Baden-Württemberg hätte man sogar Reaktivierungskandidaten wie Wolkenstein – Jöhstadt untersucht.“ Als „fragwürdig“ bezeichnet der Fahrgastverband die bei der Erstellung des Gutachtens verwendeten Methoden. So sei auf Vor-Ort-Termine zur Begutachtung der Strecken ganz verzichtet worden.

Kritik an Äußerung von Verkehrsminister Dulig

Pro Bahn kritisiert auch die Äußerung von Sachsen Verkehrsminister Martin Dulig (SPD), nach der es wirtschaftliche Entscheidungen der Verkehrsverbünde gewesen seien, den Personenzugverkehr auf bestimmten Strecken abzubestellen. „Das ist nur die halbe Wahrheit. Der Minister verschweigt, dass die damaligen Kürzungen der Mittel für die Zweckverbände durch den Freistaat zu diesen Entscheidungen führten“, sagt Anja Schmotz.

Das fordert Pro Bahn

Der Fahrgastverband fordert nun konkrete Schritte. „Die sechs für eine mögliche Reaktivierung ausgewählten Strecken sollten sofort ohne Warten auf weitere Potentialanalysen umgesetzt werden, zumal für einige von ihnen bereits weitere Studien vorliegen“, so Schmotz. Alle restlichen Strecken, auch jene, welche bisher im Gutachten noch komplett fehlen, sollten mit einer wirklich detaillierten Studie und Vor-Ort-Analysen untersucht werden. „Zudem fordern wir einen sofortigen Stopp aller Aktivitäten zu Streckenstillegungen, -rückbauten und -freistellungen wie beispielsweise für den derzeit in Arbeit befindlichen Planfeststellungsbeschluss zum Streckenrückbau Niedercunnersdorf-Oberoderwitz.“

Von obü/sp