Ob die Hirnblutung etwas mit seinen schlimmen Unfällen zu tun hatte, darüber will sich Radfahrer Hermann Beder nicht den Kopf zerbrechen. Statt zurück denkt er lieber nach vorn und freut sich noch auf recht viele „Erdumrundungen“ mit seinem besten Freund – dem Drahtesel. Dass er vor zwei Jahren in einer scharfen Rechtskurve nahe der Wurzener Muldenbrücke mit einem weiteren Radfahrer frontal zusammen stieß, kurzzeitig das Bewusstsein verlor und noch tagelang Schmerzen hatte – nun ja, das Leben sei eben lebensgefährlich.

Auf die Radtouren könne und wolle er nicht verzichten, sagt der 78-Jährige. Seit seinem Eintritt ins Rentenalter umrundete er die Erde gut zweimal. Stolze 106.000 Kilometer hat sein treuer Gefährte der Marke Giant auf der Uhr. Im Schnitt legt der verrückte Radler täglich 35 Kilometer zurück. Jeden(!) Tag. Sommers wie winters. Und selbst wenn er dabei einen Drehwurm riskiert: „Bei hohen Minusgraden fahre ich schon mal 100 Runden um den Parkplatz am Dreibrückenbad – da schützt der Muldendamm vorm eisigen Sturm. Aber schreiben Sie das ja nicht!“

Der Wind, das himmlische Kind

Weil es immer links herum gehe, sei es schon vorgekommen, dass der Reifen auf der entsprechenden Seite völlig abgefahren war, lacht der Bewohner des Wurzener Steinhofs. Um gleich nachzuschieben, dass Radfahren auch bei schönem Wetter mächtig in die Beine gehen kann: „Wir haben neuerdings fast jeden Tag ziemlichen Wind, an Windstille kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Vielleicht müsste man mal einen Meteorologen fragen, wie das kommt, dass es in letzter Zeit so stark und vor allem durchgehend windet.“

Seine Frau Inge hat es längst aufgegeben, ihn mit dem Rad zu begleiten. „Der Hermann fährt zu schnell, da könnte ich unmöglich dran bleiben.“ Dennoch freut sie sich über die Leidenschaft ihres Mannes und unterstützt sie mit rückwärtigen Diensten: „Ich schmiere ihm immer die Schnitten. Außerdem sorge ich dafür, dass er stets genügend Obst und Wasser in seinem Rucksack hat.“ Hohburger Schweiz, Bad Düben, Borna, Neuseenland, Wermsdorf, Podelwitz, Colditz – im Umkreis von 100 Kilometern kennt der „erfahrene“ Wurzener jeden Ort.

Tägliche Eintragungen ins Fahrtenbuch

„W.-Schm.-Paus.-Altb.-Be.-W.“ – Hermann Beder dokumentiert jede Tour. Auch die besagte von Wurzen über Schmölen, Pausitz, Altenbach und Bennewitz wieder zurück nach Wurzen. In sechs dicken Fahrtenbüchern hält der Radler fest, ob es klar, sonnig, trüb, grau und einmal mehr windig war. Dass er unterwegs überreife Pflaumen oder Äpfel gepflückt und Inge daraus lecker Mus gezaubert hat – auch das verheimlicht er nicht. Selbst ein Reh, das von A nach B gehirscht ist, findet Erwähnung

Dabei grenzt es an ein Wunder, dass der gelernte Fernmeldemonteur überhaupt wieder radelt. Nachdem er im Mai 2018 die Kollision an der Muldenbrücke vergleichsweise schnell weggesteckt hatte, bremste ihn im selben Jahr ein schlimmer Unfall länger aus: „Das war im November. Ich radelte bei Dunkelheit durch Nischwitz, als mir ein Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt nahm. Ich krachte voll auf den Pkw und verletzte mich schwer“, erinnert sich Hermann. Seine Frau Inge schlägt heute noch die Hände überm Kopf zusammen, wenn sie an die Blessuren denkt.

Schürfwunden und Brüche nach Unfall

„Das ganze Gesicht hatte geblutet, Nase und Jochbein waren gebrochen, dazu die Schürfwunden.“ Inge Beder ist dem unbeteiligten Ehepaar Reiche dankbar. Das war herbei geeilt und kümmerte sich rührend um ihren Mann. Zunächst sei es ins Wurzener Krankenhaus gegangen, später in die Uniklinik nach Leipzig, sagt die einstige Kinderkrankenschwester. Zwar habe ihr Mann noch heute Schmerzen, doch beiße er die Zähne zusammen und radele auch weiter täglich. Er sei ein Einzelkämpfer, das Radfahren tue ihm gut, auch wenn er manchmal völlig verschwitzt ankommt.

Er braucht das Radfahren wie die Försterkinder die gesunde Waldluft. Schon als junger Mann radelte Hermann Beder bis an die Ostsee oder ins Elbsandsteingebirge. Im zarten Alter von zehn Jahren soll er sogar regelmäßig zur Tante nach Eisleben gefahren sein – immerhin 100 Kilometer, eine Strecke. In den Berufsjahren musste er auf Auto und Motorrad umsteigen. Seitdem er Rentner ist, frönt er wieder ausgiebig seiner alten Leidenschaft. Das Radfahren hält ihn fit und schlank: Der 1,73 Meter große Müsli-Freund bringt lediglich 73 Kilo auf die Waage.

Grenzenlose Freiheit auf dem Rad

Das Rad ermöglicht grenzenlose Freiheit. Wenn ihm so ist, erfrischt er sich in einem der vielen voll gelaufenen Steinbrüche um Wurzen und Naunhof. Er pflückt frische Kamille und kehrt im Gasthof ein. Ansonsten bleibt er ein Pedalritter der alten Schule. Sein Tourenrad mit einfacher Gangschaltung würde er nie gegen ein neumodisches E-Bike eintauschen. Jeden Tag greift er von neuem an: in kurzen Hosen, Nicky und seit seinen schweren Unfällen auch mit Helm. Weil es durchpfeift, schützt er sein Haupt, indem er eine alte schnittige Mütze zwischen zieht.

Von Haig Latchinian