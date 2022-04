Weniger Diebstähle, mehr Sexualdelikte: Amtsgericht Grimma legt Statistik für 2021 vor

Am Amtsgericht in Grimma sind elf Richterinnen und Richter tätig. Direktorin Katja Kohlschmid ist jedoch anteilig ans Oberlandesgericht abgeordnet, wo sie als stellvertretende Projektleiterin bei der Einführung der elektronischen Verfahrensakte in der sächsischen Justiz tätig ist. Einer weiteren Richterin obliegt neben der Rechtssprechung die Position der Datenschutzbeauftragten. „Bei den Rechtspflegern sind wir aber unterbesetzt“, verdeutlich Kohlschmid. Deshalb hilft das Amtsgericht Leipzig aus, das fünf der 19 Rechtspflegerinnen und -pfleger mit anteiliger Arbeitszeit zur Seite stellt. Sie arbeiten von Leipzig aus. Unterm Strich kommen die 19 Köpfe auf 13,6 Arbeitskraftanteile. Im mittleren Dienst beschäftigt die Justizbehörde an der Mulde 30 Mitarbeitende. Im einfachen Dienst sind vier Wachtmeisterinnen und Wachtmeister tätig. Hinzu kommen sechs Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.