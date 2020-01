Weniger Müll nach der Silvesternacht im Landkreis

Landkreis Leipzig

Das große Aufräumen nach der Silvesternacht ist vielerorts beendet. Obwohl es Pflicht der Anlieger ist, die leeren Batterien und eventuell Glasscherben von Gehwegen und Straßenrändern zu entfernen, schicken viele Kommunen die städtische Bedienstete in die Spur. Während in diesem Jahr vermeintlich weniger Feuerwerksmüll einzusammeln war, gab es aber auch wieder Schäden. Brennende Tonnen sind da das kleinste Übel.

Müllbeseitigung ist Handarbeit in Kitzscher

In Kitzscher waren Bauhofmitarbeiter am 2. Januar ab sieben Uhr morgens ausgerückt, um die Überbleibsel der Silvesterfeuerwerke einzusammeln. „Das ist Handarbeit“, sagte Bauhofchef Andreas Lettau der LVZ. Was bedeutet: Die Reste von Raketen und Böller-Batterien werden mit der Schaufel aufgeladen.

Lettau schätzt nach einem ersten Überblick ein, dass weniger als in anderen Jahren auf den „typischen Verschmutzungsecken“ herumliege. Dazu zählt er den Markt, den Busplatz und die Straßen ums Rathaus. Ob tatsächlich weniger geknallt und geballert wurde, könne er nicht sagen. Das geringere Müllaufkommen könne auch daher rühren, dass die kompakten Batterien weniger Abfall hinterlassen.

An einem einzigen Tag sei dem Silvester-Müll durch den Bauhof nicht beizukommen, sagt Andreas Lettau und kündigt an: „Bis Freitagmittag sollte der gröbste Dreck weg sein.“

Explodierende Farbbüchse hinterlässt Spuren in Neukieritzsch

In Neukieritzsch haben sechs Bauhof-Mitarbeiter schon am 1. Januar mit dem Aufräumen auf öffentlichen Plätzen begonnen. Deren Einschätzung von der Größe des Silvesterfeuerwerks gibt Martin Pohlers vom Bauamt so wieder: „Erheblich mehr“ Müll habe rumgelegen. Eine besonders unschöne Entdeckung wurde an der Grundschule gemacht.

Auf den Treppenstufen zur Grundschule in Neukieritzsch wurde vermutlich eine Farbbüchse gesprengt. Quelle: Gemeinde Neukieritzsch

Die Treppenstufen des Haupteinganges sind mit orangener Farbe verunreinigt worden, auch die Tür habe Spritzer abbekommen. Vermutet wird, dass eine Farbbüchse oder ein Farbeimer mit Knallern zum Explodieren gebracht wurde. Die Gemeinde will bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten.

Kunden suchen in Grimmaer Fachmarkt ausgewählte Artikel

„Es wird gezielter gekauft“, beobachtet die Inhaberin der alteingesessenen Drogerie Dornig in Grimma, Anke Rüssel, seit zwei bis drei Jahren. Sie führt in ihrem Laden in der Innenstadt ebenfalls das gesamte Feuerwerkssortiment, weiß aber natürlich, dass zu ihr andere Kunden als in den Supermarkt herein kommen. Trend sei es mittlerweile, nicht mehr zehn, sondern eher zwei Raketen mitzunehmen und ebenso sparsam die mittlerweile beliebten Batterien, erzählt Rüssel. „Unsere Kunden setzen nicht auf Masse, sondern auf Qualität.“ Für sie habe das Silvester-Feuerwerk symbolischen Wert.

Grimmas Bauhof hatte am Neujahrstag noch frei, dafür wie in den Vorjahren am 2. Januar seinen Großeinsatz-Tag. Allerdings sei dieses Mal in der Masse weniger Silvestermüll aufzukehren gewesen, berichtet eine Mitarbeiterin. Ob deswegen in der Muldestadt weniger Feuerwerkskörper in den Himmel gejagt wurden, lässt sich daraus aber nicht schließen. Viele Bürger hätten ihre Silvester-Hinterlassenschaften selbst beseitigt, lobt die Bauhof-Frau. Es sei aber zu beobachten, dass es an einigen Stellen die Leute übertrieben haben. „Es konzentrierte sich anders.“ Auch Vandalismus sei zu verzeichnen – etwa beschädigte Papierkörbe und Streugut-Kästen. Was die Bauhof-Mitarbeiter auch beobachtet haben: In anderen Jahren war das Geknalle schon kurz nach Verkaufsstart der Feuerwerkskörper vielerorts zu hören. Das sei dieses Mal verhaltener gewesen.

Grimma und Colditz : Früher war mehr Knallerei

„Wir hatten den Eindruck, es wurde dieses Mal weniger geböllert“, sagt Naunhofs Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak. Insgesamt habe die Stadt am Neujahrstag nach seiner Einschätzung sauberer ausgesehen als in den Jahren zuvor. „Es gab aber auch Ecken, wo der Bauhof nachträglich den Müll beräumen musste“, bedauert er.

Ähnlich fällt das Urteil vom Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) aus: „Auch mir kam es so vor, dass es in diesem Jahr etwas ruhiger war.“ Auch die Straßen seien nicht so verschmutzt gewesen wie in den Vorjahren. Zwar seien die Kollegen vom Bauhof im Einsatz, um gerade an Kreuzungen und anderen neuralgischen Stellen die Hinterlassenschaften der Silvesternacht zu beseitigen. Doch er tue sich schwer damit, die Verantwortung allein der Stadtverwaltung zuzuschreiben, so Zillmann: „Grundsätzlich ist jeder Hausbesitzer verpflichtet, direkt vor seiner Tür zu kehren – es geht um die 1,50 Meter von der Grundstücksgrenze aus.“

Pyrotechniker: Viel los in Sachen Feuerwerk

Ob mehr oder weniger geknallt wurde – selbst der Profi hat dazu seine subjektive Sicht. Tino Fischer aus Zwenkau ist staatlich geprüfter Filmpyrotechniker, Bühnen-, Theater- und Großfeuerwerker. Zu Silvester war er auf dem Leipziger Panorama Tower, dem früheren Uni-Riesen, im Feuerwerk-Einsatz.

„Ich hatte von dort einen weiten Blick. Meiner Meinung nach hat die Knallerei nicht abgenommen“, sagte er. „Wir hatten noch ziemlich lange zu tun, alles wieder abzubauen, bis gegen drei Uhr war in Leipzig und dem Umland viel los in Sachen Feuerwerk.“ Er fügte hinzu, dass dies seine subjektive Meinung sei, „so was ist allgemein schwer einzuschätzen“.

Es wird mehr auf Masse beim Discounter gesetzt

Wenn er mit Kollegen ins Gespräch darüber kommt, werde für ihn deutlich, dass häufig immer noch auf Masse gesetzt und beim Discounter gekauft wird. Abgesehen von Silvester sei das Musikfeuerwerk zu Festen wie Hochzeiten stark im Trend. Selbst der begeisterte Pyrotechniker meint, „dass in manchen Gegenden zu viel und zu oft geknallt wird, das ist für Anwohner schwierig“.

Pyrotechniker Tino Fischer glaubt nicht, dass zu Silvester weniger geknallt wurde als sonst. Quelle: Andreas Döring

Er selbst lebt nicht nur vom Großfeuerwerk. Tino Fischer sorgt regelmäßig für Spezialeffekte beim Film. Er baut Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg nach, kümmert sich um Schießereien auf Bahnhöfen. Es soll immer echt aussehen und muss exakt stimmen.

Neben Schauspielerin mit echtem Gewehr

In einem „Tatort“ zum Beispiel schoss Simone Thomalla mit einer Pistole auf eine Tür. Nicht im Film zu sehen, aber genau neben ihr kniete bei der Aufnahme Fischer und zielte mit dem Gewehr auf die gleiche Glastür. Er zählte langsam zurück, die Schauspielerin und er drückten gemeinsam auf den Abzug – sie auf die Attrappe, er auf das echte Gewehr. Die Kugel zersplitterte daraufhin die Tür.

Häufig arbeitete er auch schon bei den Westerntagen der Kohlebahn im thüringischen Haselbach, wo die Südstaatler zum Beispiel mit einer Kanone auf einen Zug zielten. Egal ob im Film oder auf Festen: Sicherheit werde immer ganz groß geschrieben, betonte der 48-Jährige.

Von lvz