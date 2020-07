Weniger Verluste: Muldentalkliniken arbeiten sich aus der Finanzkrise

Wurzen/Grimma

Nach einem finanziellen Tal sehen sich die Muldentalkliniken wieder auf einem guten Weg. Nachdem ein Minus von 3,7 Millionen Euro für das Jahr 2018 die Beteiligten aufschreckte, konnten dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 wieder deutlich bessere Zahlen präsentiert werden. „Zwar weist die Bilanz nach wie vor ein Minus aus“, wie Geschäftsführer Mike Schuffenhauer erklärt. Dieses falle mit 360 000 Euro aber deutlich geringer aus.

Strategische Maßnahmen in Kliniken greifen

Erste strategische Maßnahmen greifen, worüber sich auch Landrat Henry Graichen ( CDU) erfreut zeigt. Die Kliniken befinden sich komplett in kommunaler Hand, weshalb sich auch der Landkreis als alleiniger Gesellschafter in der Verantwortung sieht. Es sei eine beachtliche Leistung, die sich in dem besseren Betriebsergebnis widerspiegelt. „Ich bin von dem rasanten Tempo und der außerordentlich guten Qualität der Umstellungen positiv beeindruckt“, zollte Graichen den Klinikverantwortlichen Respekt.

Prozesse, die in enger Abstimmung mit Landrat, Aufsichtsrat, Klinikleitung und Personalrat im Vorjahr eingeleitet wurden, tragen offenbar erste Früchte. Interne Abläufe seien auf den Prüfstand gestellt, Synergien und Sparpotenziale konsequent genutzt worden, heißt es. „Die ergriffenen Maßnahmen haben sich bewährt und die Muldentalkliniken sowie ihre Tochtergesellschaften in ein deutlich ruhigeres Fahrwasser gebracht. Auch für die kommenden Jahre gilt es, unsere Prozesse weiter zu beobachten und noch effizienter zu gestalten“, ergänzt Schuffenhauer.

Digitale Patientenakte sorgt für Zeitersparnis und einfaches Handling

Im zurückliegenden Geschäftsjahr führte der regionale Gesundheitsversorger unter anderem die digitalisierte Patientenakte ein. „Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Projekt so schnell und zielorientiert umsetzen konnten und unsere Mitarbeiter alle an einem Strang gezogen haben. Ein absoluter Vorteil ist die Zeitersparnis und das einfache Handling. Der Weg ins Archiv und die aufwendige Suche der einzelnen Krankheitsverläufe und Diagnosen entfällt. Ärzte können Patientenakten jetzt digital anfordern und 24/7 einsehen.“ Perspektivisch sei der weitere konsequente Ausbau der Digitalisierung geplant. Neben der Patientenakte sollen künftig auch der Arztbrief sowie Behandlungsverträge digitalisiert werden. Auch im Einkauf und der Apotheke soll neue Technik Einzug halten.

Standort der Muldentalkliniken in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Altenheimgesellschaft und MVZ firmieren künftig unter Soziale Dienste Muldental

Aktuell zählen die Muldentalkliniken rund 1000 Mitarbeiter. Zur Gesellschaft gehören dabei die Krankenhäuser in Grimma und Wurzen, die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Colditz, Wurzen und Grimma, eine Altenheimgesellschaft mit Häusern in Wurzen und Brandis, ein ambulanter Pflegedienst sowie eine Servicegesellschaft. In das Konstrukt soll ab 1. August eine neue Ordnung gebracht werden. Künftig werden die Altenheimgesellschaft Muldental und die MVZ unter dem neuen Namen Soziale Dienste Muldental gGmbH agieren.

„Die Umbenennung verfolgt zum einen eine einheitliche Kommunikation nach außen und zum anderen eine bessere Abbildung der verschiedenen Geschäftsbereiche des Unternehmens. Niemand vermutet in einer Altenheimgesellschaft die Wahrnehmung vertragsärztlicher Versorgung durch unsere drei MVZ“, begründet Schuffenhauer die neue Struktur. Daneben soll der gesamte Auftritt der Sozialen Dienste Muldental gemäß des aktuellen Corporate Design der Muldentalkliniken gestaltet werden, um die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe deutlich zu machen.

Knopfloch-Chirurgie wird in Grimma ausgebaut

Zur weiteren Stärkung der Kliniken erfahren die beiden Abteilungen der Chirurgie in Grimma und in Wurzen eine fachliche Neuausrichtung. Am Standort Grimma wird eine standortübergreifende Klinik für Viszeralchirurgie entstehen. Ziel soll sein, die minimalinvasiven chirurgischen Verfahren weiter auszubauen. „Die entsprechenden Verfahren, umgangssprachlich auch Knopflochoperationen genannt, bieten für die Patienten sehr viele Vorteile. Wir sind gegenüber unseren Patienten verpflichtet, uns dieser Entwicklung konsequenter zu stellen“, führt Schuffenhauer aus. Am Standort Wurzen soll sich hingegen eine standortübergreifende Klinik für Orthopädie und Traumatologie etablieren. „Hier“, räumte der Geschäftsführer ein, „sind wir aber noch in Diskussion mit unseren Mitarbeitern.“

Auch für 2020 lassen erste Zahlen hoffen: „Der erste Quartalsbericht 2020 fiel überaus erfreulich aus“, erklärt Schuffenhauer. Wie das Jahr freilich abschließt, könne durch Corona nur schwer vorhergesagt werden.

Ausbildungsgang Pflegehelfer am BSZ Wurzen geplant

Zu Diskussionen um die sächsische Krankenhauslandschaft äußert sich abschließend Landrat Henry Graichen: „Der Bestand von Krankenhäusern darf nicht nur vom Gewinn oder der Kostendeckung abhängig gemacht werden. Eine leistungsstarke und ortsnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung ist elementar.“ Die dafür benötigten Pflegekräfte sind derzeit jedoch Mangelware. Hier bietet der Landkreis seine Hilfe an: „Wir planen am Berufsschulzentrum Wurzen den Ausbildungsgang Pflegehelfer neu einzurichten“, informiert Graichen, der mit diesem Angebot die Arbeit der kreiseigenen Gesellschaften, aber auch anderer Pflegedienstleister unterstützen will.

Von Simone Prenzel