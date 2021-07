Wenn Grundschüler aus Hohburg den Hammer schwingen

Lossatal/Hohburg

„Schule trifft Museum“ – unter diesem Motto stand kürzlich ein spannender Vormittag für Viertklässler der Grundschule Hohburg. Um Geschichte in allen Facetten und hautnah zu erleben, mussten die Mädchen und Jungen allerdings keineswegs eine weite Reise in Kauf nehmen. Denn das Museum Steinarbeiterhaus ist schließlich nur einen Katzensprung von ihrer Bildungsstätte entfernt.

Projekt macht Geschichte für Kinder erlebbar

„Wir wollen mit dem dreiteiligen Projekt vor allem Museen unterstützen sowie den Schulen einen Anstoß geben, diese Idee fortzuführen. Also weg vom Schulblatt und hin zur Realität“, erläuterte Sabine Schreier den Hintergrund der Aktion.

Die freiberufliche Kulturwissenschaftlerin aus Leipzig hatte den Höhepunkt der vom Kulturraum Leipziger Raum geförderten Initiative lange zuvor vorbereitet und dabei auf den kriminalistischen Spürsinn der Mädchen und Jungen gesetzt. Schon im September des Vorjahres überraschte nämlich die Wurzener Bürgerpolizistin Kathleen Heller die kleinen Detektive zunächst mit einem ominösen Koffer. Darin befanden sich verschiedene Utensilien historischen Ursprungs, die speziell auf das Steinarbeiterhaus Hohburg hinwiesen.

An der Fassade des Steinarbeiterhauses Hohburg im Hintergrund dokumentieren aktuell großformatige Fotos aus vergangenen Zeiten die anstrengende Tätigkeit der Steinarbeiter. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Aufgabe war es zu erkennen, um was es sich handelt und wofür die Stücke einst benutzt wurden“, erläuterte Schreier. Hilfe beim Erkunden durften zum Beispiel Eltern und Großeltern geben, aber auch im Unterricht gab es wichtige Hinweise. Die Ergebnisse der Recherchen mündeten letztlich in einem Stationsbetrieb des Hohburger Steinarbeiterhauses.

Die mühselige Arbeit des Steineklopfens

Wie das schwere Leben der Menschen um 1908 aussah, erfuhren die Grundschüler unter anderem beim Besuch der guten Stube, dem spartanisch eingerichteten Schlafzimmer oder des alten Kaufmannsladens unterm Dach des Fachwerkgebäudes in der Kirchgasse sowie auf dem Technikhof der Einrichtung. Hier lud Museumsleiter Matthias Müller seine Gäste dazu ein, mit dem langstieligen Hammer das Abbruchgestein in kleine Stücke für den Straßenbau zu zerschlagen – dem sogenannten Knack. Jene mühselige Arbeit erledigten früher Frauen. Allerdings mehr mit Geduld als mit Kraft, wie Müller den eifrigen Jungen ans Herz legte, die gleich forsch loslegten. „Letztlich kommt es darauf an, ausdauernd auf eine Stelle des Materials zu schlagen, bis es in die entsprechende Größe zersplittert.“

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der etwas andere Unterricht begeisterte – nicht nur die Steineklopfer der 4 b. Ihren Anteil daran hatte ebenso Klassenlehrerin Beatrice Bergel. „Kultur, Geschichte und Lernen sollen Spaß machen“, sagte sie und erntete zustimmende Blicke von Matthias Müller. Immerhin musste er bereits feststellen, dass manche Pädagogen den Wandertag viel lieber zum Besuch von Spaßbädern nutzen, als mit den Kindern das nahe Museum zu besuchen. „Das finde ich wirklich schlimm.“

Von Kai-Uwe Brandt