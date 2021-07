Wenn der 15-jährige Sohn stirbt – Trauercafé Grimma gibt Halt

Grimma

Sabine Ruppelt verlor im März vorigen Jahres ihren Sohn bei einem Autounfall. Er wurde nur 15 Jahre alt. In ihrem seelischen Schmerz suchte die Wurzenerin Hilfe und fand sie im Trauercafé in Grimma. Nach einem intensiven E-Mail-Verkehr mit Trauerbegleiterin Eva-Maria Nicklaus im ersten Corona-Lockdown konnte sie sich im Juli 2020 erstmals in die offene Selbsthilfegruppe setzen.

Sie sei „unendlich dankbar“, erzählt die 44-Jährige. „Trotz der Einschränkungen war Frau Nicklaus für mich da und fing mich auf.“ Wie dann auch die Treffen im Trauercafé, die ihr Kraft geben. „Ich sehe, dass ich nicht alleine bin.“ Sabine Ruppelt schätzt den Austausch mit den anderen Trauernden, freut sich auf die Treffen. „Es gibt immer ein Thema, da lassen sich 1000 Sachen über die Verstorben erzählen.“ Das Deja-vu sei traurig und schön zugleich. „Man erinnert sich in der Gruppe intensiver“, spürt die 44-Jährige, die verheiratet ist und zwei weitere Kinder im Alter von 18 und 21 Jahren hat.

Ein großes Fotos erinnert an die verstorbene Beate Bahnert

Die Wurzenerin war auch am Montag gekommen, als 15 Personen mit herzhaften Häppchen, einem Schluck Sekt, Rückschau und intensiven Gesprächen das 15-jährige Bestehen des Trauercafés Grimma begingen. Ein großes Foto erinnerte an die vor zwei Jahren unerwartet verstorbene Beate Bahnert, die gemeinsam mit Eva-Maria Nicklaus das Trauercafé im Juli 2006 aus der Taufe gehoben hatte. Hospiz-Begleiterin und Seelsorgerin Heike Schädlich nahm 2019 den Platz von Beate Bahnert ein. Die dritte Trauerbegleiterin im Bunde ist Gabriele Markus, die als Medizinerin auch eine Ausbildung zur Krankenhaus-Seelsorge genoss.

Ausbildung zur Trauerbegleiterin in Dresden

Eva Maria Nicklaus musste 1998 ein traumatisches Erlebnis verkraften, als ihre Tochter Elisabeth tot geboren wurde. Auch sie suchte seinerseits in ihrem Schmerz professionelle Begleitung und musste dafür bis nach Dresden fahren. Schon da reifte in der Muldentalerin der Entschluss, eine Selbsthilfegruppe in ihrer Nähe aufzubauen. Sie absolvierte in den Jahren 2004/05 bei der Evangelischen Erwachsenenbildung in Dresden eine Wochenend-Ausbildung zur Trauerbegleiterin und traf dabei mit Beate Bahnert zusammen.

Noch heute erinnert sie sich die Leiterin an den ersten Trauercafé-Termin in Grimma. Eine einzige Frau sei gekommen und habe tief berührt erzählt, dass ihr Mann in ihrem Beisein gestorben sei. „Zu der Frau habe ich noch immer Kontakt.“ Die meisten Menschen, die ihren schweren Verlust mit anderen teilen wollen und dabei Seelenfrieden suchen, bleiben etwa ein bis drei Jahre in der Selbsthilfegruppe. Dann fühlen sie sich in der Lage, ihren Weg allein zu gehen.

Offenes, kostenloses Angebot in Grimma für Trauernde

Das Trauercafé ist konzipiert als offenes, kostenloses Angebot. Es bilden sich aber auch geschlossenen Gruppen. „Jeder kann kommen“, betont Eva-Maria Nicklaus. Im Miteinander in einem geschützten Raum fällt es oft leichter, mit dem Tod eines lieben Menschen umzugehen. Aber auch Einzelbegleitung ist möglich. Jedes Jahr wenden sich etwa zehn bis 15 Menschen an die Trauerbegleiterinnen, im ersten Corona-Jahr waren es sogar 22 neue Kontakte. Besonders in der dunklen Jahreszeit suchen die Trauernden Trost und Kraft in der Gemeinschaft. „Wir lachen aber auch mal gern und freuen uns über die ein oder andere Episode“, erzählt die 54-jährige Nicklaus. Das Trauercafé helfe, neuen Lebensmut und Hoffnung zu finden.

Diakonie Leipziger Land stellt Raum zur Verfügung

Das Trauercafé ist ein Angebot unterm Dach der Diakonie Leipziger Land, die in ihrem Domizil auf dem Bockenberg in Grimma auch die Räumlichkeit zur Verfügung stellt. Dort umgibt die Trauernden Geborgenheit, Ruhe und eine fürsorgliche Atmosphäre. Eva-Maria Nicklaus hofft, diese Stätte bald wieder nutzen zu können. Corona-bedingt befindet sich jetzt dort die Tagespflege, weswegen das Trauercafé in die Karl-Marx-Straße 17 ausweicht.

Die Diakonie bezahlt den ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen auch eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 Euro, während über die Krankenkassen übergreifende Pauschalförderung für Selbsthilfe dem Projekt 950 Euro zufließen. Das Geld wird für Fortbildung ebenso genutzt wie für Fachliteratur, Büro- und Bastelmaterial. Denn zum Trauercafé gehören kreative Stunden. So werden Erinnerungsbücher gefertigt oder – im November – Gestecke gebastelt.

Zehnjähriger Junge kommt nicht über den Tod des Vaters hinweg

Die 54-jährige Christin, die zwei erwachsene Kinder hat und mittlerweile bei Altenburg lebt, hat in den 15 Jahren viele Schicksale kennen gelernt. Besonders zu Herzen ging ihr aber die Begleitung eines zehnjährigen Jungen, der drei Jahre zuvor seinen Vater verloren hatte und das nicht verwinden konnte. Die verzweifelte Mutter wusste sich keinen Rat mehr und ging deshalb auf die Trauerbegleiterin zu. In den nächsten Tagen steht der Besuch eines zehnjährigen Mädchens an, dessen Vater vor einem Jahr starb. Ein schwerer Gang. „Da braucht man viel Einfühlungsvermögen“, weiß Eva-Maria Nicklaus. Wenn sie bei den Trauernden ist, nimmt sie sie sinnbildlich an die Hand.

Kleine Handbibliothek mit Büchern rund ums Trauern

Übrigens führt Eva-Maria Nicklaus seit kurzem eine Handbibliothek mit, in der sich die Teilnehmer Literatur rund ums Trauern aussuchen können. Auch Beate Bahnerts vergriffenes Büchlein „Nichts kann ein Blatt aufhalten, das leise vom Baum fällt“ ist enthalten. Es beschreibt Wege in der Trauer.

Info: Das Trauercafé trifft sich jeden ersten Montag im Monat um 17 Uhr. Kontakt: Eva-Maria Nicklaus (0177 6493171), Heike Schädlich (0157 71195916) oder Gabriele Markus (034381 42825).

Von Frank Prenzel