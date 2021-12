Werden Corona-Proteste zunehmend radikaler? Wie schätzt die Politik im Landkreis Leipzig die Lage ein?

Landkreis Leipzig

Am Wochenende eskalierten die Corona-Proteste im Landkreis Leipzig. Der Ton wird schärfer, erstmals gab es Verletzte. Für deutschlandweite Schlagzeilen sorgte ein Aufmarsch am Sonntagabend vorm Bennewitzer Rathaus mit rund 350 Teilnehmern, dem wenige Stunden zuvor eine Polizeiaktion in Schmölen vorausgegangen war.

Landrat Henry Graichen (CDU) findet zu den Vorgängen deutliche Worte: „Gewaltbereite Gruppen haben sich auch dieses Wochenende wieder unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit zusammengefunden. Wie am Wochenende zuvor am privaten Wohnhaus von Ministerin Petra Köpping wurden Trommeln und Fackeln zur Einschüchterung eingesetzt.“ Diesmal, so Graichen, seien auch Polizisten, die für Recht und Sicherheit sorgen wollten, verletzt worden. „Spätestens jetzt muss jedem, der hier mitläuft, klar sein, in welchem Umfeld er sich bewegt.“ Zu den aktuellen Corona-Einschränkungen müssten nicht alle einer Meinung sein. „Auch das Versammlungsrecht ist und bleibt garantiert“, stellt der Kreischef klar. „Beides umfasst aber nicht Gewalttaten gegen Personen und Dinge, Einschüchterung und persönliche Anfeindungen, das kann nie rechtens sein.“ An dieser Stelle erübrige sich auch jedes Gespräch, findet Graichen.

Graichen stärkt Ordnungskräften den Rücken

Den Ordnungskräften, die sich in sozialen Medien Polizeigewalt vorwerfen lassen müssen, stärkt der Landrat den Rücken. „Die Kontroversen um die Corona-Maßnahmen belasten auch die Ordnungskräfte enorm. So sorgt die Polizei in vielen Orten und mehrfach die Woche dafür, dass Menschen, die sich trotz ihrer Bedenken an die Corona-Schutzregeln halten, ihre Meinung friedlich und sicher äußern können. Dafür möchte ich den Polizistinnen und Polizisten ganz herzlich danken.“ Gemeinsamens Ziel, unterstreicht Graichen, müsse die Bekämpfung der Pandemie sein. „Das haben all jene verstanden, die meist still Verantwortung übernehmen für sich und andere. Sie sind die überwiegende Mehrheit.“

AFD-Abgeordneter Naujok solidarisiert sich mit Protest-Teilnehmern

Eine gänzliche andere Sicht auf die Dinge hat Edgar Naujok, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der AfD im Landkreis Leipzig und Kreischef der Alternative für Deutschland. Der Markranstädter solidarisiert sich mit den Teilnehmern der Corona-Proteste und ist damit ganz auf der Linie seiner Partei: „Die derzeitigen Zustände in weiten Teilen unseres Landes sind einer Demokratie unwürdig. Dass Polizisten wie zuletzt in Schmölen teils mit grober körperlicher Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgehen, ist schlichtweg unverhältnismäßig“, erklärt Naujok und moniert ein „übergriffiges Polizeiverhalten“. Es entstehe der Eindruck, „dass mit der Polizei als Teil der Exekutive die Gegner von staatlichen Repressionsmaßnahmen gezielt eingeschüchtert und damit mundtot gemacht werden sollen“. Naujok spricht sich gegen eine generelle Impfpflicht aus und formuliert die Befürchtung, diese werde die Gesellschaft weiter spalten.

Von Breitenbuch: Politik ringt um die richtigen Maßnahmen

Die Pandemie müsse bald ein Ende haben. „Wenn es sein muss auch mit einer Impfpflicht“, formuliert hingegen CDU-Kreisvorsitzender Georg-Ludwig von Breitenbuch. Als Landtagspolitiker erlebe er die politischen Entscheidungsträger beim Ringen um die richtigen Maßnahmen, so der Kohren-Sahliser. „Vieles läuft gut und richtig, anderes muss noch verbessert werden. So waren die Warteschlangen vor Impfstellen für viele eine Zumutung.“ Die jetzt eingeführte Online-Terminanmeldung oder die Wartezelte der Feuerwehren sieht der CDU-Mann als positive Veränderungen.

Er selbst sei bereits zum dritten Mal geimpft – nach zwei Mal Biontech nun mit Moderna, was bei ihm völlig ohne Nebenwirkungen abgelaufen sei. Von Breitenbuch begrüßt die zunehmende Impfbereitschaft im Landkreis Leipzig. Er teste sich zudem regelmäßig. „Darin sehe ich einen Beitrag, mich und andere zu schützen und die Übertragungswege zu unterbrechen.“ Unterschiedliche Auffassungen zur aktuellen Corona-Politik hält der CDU-Mann für legitim - Fackelaufmärsche vor Wohnhäusern und Mordaufrufe in dubiosen Telegram-Gruppen würden sich aber verbieten.

Von Simone Prenzel