Wichtel verstecken sich in Wurzener Schaufenstern

Wurzen

Vom 6. bis zum 15. Dezember lässt es Wurzen auf seinem Weihnachtsmarkt wieder „wichteln“! Erste Vorboten sind in 26 Geschäften in der Innenstadt aber bereits seit dem 1. Advent zu finden. In den weihnachtlich dekorierten Schaufenstern hat sich jeweils ein Wichtel versteckt – und ihn gilt es zu finden.

Wer bei seinem Einkaufsbummel eine Wichtelsuchliste zur Hand hat und mindestens 24 der 26 kleinen Kerle findet, hat die Chance auf eines der vielen liebevoll verpackten Geschenke, die von den teilnehmenden Innenstadthändlern gestiftet wurden. Diese werden am letzten Tag der Wurzener Wichtelweihnacht verlost. Aber bereits vom ersten Tag an erwarten die Besucher abwechslungsreiche Bühnenprogramme, präsentiert von Kindereinrichtungen, Schulen, Vereinen und vielen professionellen Künstlern. Wann wer genau zu sehen ist, darüber informiert das druckfrische Programmheft, das in vielen Geschäften und in der Tourist-Information ausliegt.

Weihnachtszug „Schlendrian“ tuckert durch Wurzen

Neben dem Bühnenprogramm werden sich vor allem die Kleinen besonders über die Kindereisenbahn und das Karussell freuen. Täglich können sie auch im Wichtelhaus Geschenke selbst basteln oder den Weihnachtsmann treffen, um ihm letzte Wunschzettel persönlich zu übergeben. In den Weihnachtsmarktbuden, rund um die Riesenpyramide, werden nicht nur Geschenkideen angeboten, sondern locken auch weihnachtliche Leckereien. Eine Pause auf einen Plausch mit Freunden vor Ort, kombiniert mit Süßem, Heißem oder Deftigem – eine gute Variante zur Entschleunigung in der Vorweihnachtszeit.

Ebenfalls entschleunigt tuckert der Schlendrian als Wurzener Weihnachtszug durch Wurzen. Diese Bimmel-Bahn ist auch gut geeignet, um sich etwas aufzuwärmen oder einen Abstecher zu den weiter entfernt gelegenen Geschäften zu machen.

Der Schlendrian düst mit Fahrer Mario Wegel über den Wurzener Wichtelmarkt. Quelle: Andreas Doering

Zehn Tage gemütliche, weihnachtliche Atmosphäre

Mit seiner sächsischen Kleinbahn ist Mario Wegel aus Naunhof dem Wurzener Weihnachtsmarkt schon seit Jahren treu. Besonderer Höhepunkt auch für ihn ist es, die Kindergartengruppen zu ihrem Bühnenauftritt zu kutschieren. Darüber freuen sich Kinder immer riesig. Dass diese kleine zusätzliche Belohnung für den Einsatz der Kinder schon seit einigen Jahren zum Wurzener Weihnachtsmarkt dazugehört, ist nicht zuletzt der finanziellen Unterstützung ortsansässiger Unternehmen zu verdanken. Die Haltestellen des Schlendrians sind ebenso im Programmheft des Weihnachtsmarktes zu finden, wie die Namen der Spender.

Zehn Tage Wurzener Wichtelweihnacht wird so auch in diesem Jahr wieder eine gemütliche, weihnachtliche Atmosphäre bieten, um in Ruhe einzukaufen, zu schlendern, Freunde und Bekannte zu treffen und sich ohne Hektik auf Weihnachten einzustimmen.

Von LVZ