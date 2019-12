Wichtelweihnacht und Modellbahnen in Wurzen

Wurzen

Auftakt für die Wurzener Wichtelweihnacht: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher schauten am Sonnabend auf dem Marktplatz vorbei. Bei bunten Programmen und vielen leckeren Köstlichkeiten gab es für jeden etwas. Die Wichtelweihnacht läuft bis zum 15. Dezember.

Alle Hände voll zu tun hatten dabei auch Veronika Findeisen und Silvia Gläser. Die beiden Frauen betreuten den Bastelstand vom Verein Zuversicht. „Wir machen das schon seit zwölf Jahren. Heute herrschen für uns erschwerte Bedingungen, da viele der früheren Helfer erkrankt sind.“ Auf ihr treues Publikum konnten sich die beiden auf jeden Fall verlassen. „Schon 15 Uhr standen die ersten Besucher hier in der Schlange.“ Die Bastelangebote seien genau auf Kinder zugeschnitten. „Das sind Kleinigkeiten, die jedem gelingen.“

Modelleisenbahner laden ins Gewerkschaftshaus ein

Weitab vom Markttreiben luden die Mitglieder des Wurzener Modelleisenbahnclubs zu ihrer großen Ausstellung ein. Im Gewerkschaftshaus drehten zahlreiche Züge ihre Runden. Dabei blieb es nicht nur beim Staunen: Die großen und vor allem die kleinen Gäste durften vieles selbst in Bewegung setzen.

„Die Multi-Maus sieht aus wie ein Handy, mit der können die Kinder hier so manchen Zug starten“, sagte Vereinsmitglied Rolf Stohl. „Die Digitalisierung ist bei uns schon lange angekommen, wir haben nun viel mehr Möglichkeiten.“ Längst könne man die Züge nach einem richtigen Plan fahren lassen, der Computer mache es möglich. „Natürlich kann man das alles auch auf die Spitze treiben. Doch dann braucht man Technik, die schnell richtig ins Geld geht“ erzählte Stohl.

Große TT-Anlage ist rund zehn Meter lang

Auf der rund zehn Meter langen TT-Anlage des Vereins fahren jedoch nicht nur Züge. „Unter der Straße verläuft ein Draht, und in den Autos stecken Magnete. So können die Autos ganz normal auf der Straße fahren“, erklärte Stohl. Knifflig sei der Aufbau einer solch riesigen Anlage auf jeden Fall. „Man sollte an der Hand nicht nur Daumen haben.“

Zur Galerie Doppeltes Vergnügen in Wurzen. Vorm Rathaus startet der Wichtelmarkt. Und die Modelleisenbahner zeigen im Gewerkschaftshaus, wie kleine Bahnen im Digitalzeitalter fahren.

An einer richtigen Schaltzentrale saß Paul Vetter. Der 13-Jährige ist sozusagen zwischen Modellbahnen aufgewachsen. Da war es für ihn klar, im Modellbauclub des Vaters mitzumischen. „Für mich ist vor allem die Computersteuerung faszinierend“, sagte er. An den Bildschirmen saß er gemeinsam mit Thomas Schmidt: „Die Zeiten der einfachen Regler sind bei uns lange vorbei.“

Digitale Welt macht vieles möglich

Doch so ganz einfach sei der Übergang in die digitale Welt nicht. „Im vorigen Herbst hätte ich den Computer am liebsten zerhackt“, gibt Schmidt zu. „Die Programme gibt es zwar zu kaufen, aber man braucht immer jemanden, der einem alles erklärt.“ Doch wenn alles funktioniert, dann sei vieles möglich.

„Die Züge fahren mittlerweile viel realistischer, die stoppen nicht mehr so plötzlich, sondern rollen langsam aus.“ In der „alten“ Modellbahnzeit konnte auch schon mal eine alte Dampflok die moderne E-Lok überholen, nur weil das Modell einen stärkeren Motor hatte. „Das gibt es jetzt nicht mehr.“

Von Bert Endruszeit