Wie 140 Dörfer in Mitteldeutschland den Kohlebaggern weichen mussten

Landkreis Leipzig

Neun Jahre Arbeit, 528 Seiten mit 1750 Abbildungen, drei Kilo schwer und fünf Zentimeter dick: Das sind die äußeren Daten des soeben erschienenen Buches „Bergbau und Umsiedlungen im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier“. Im Inneren steckt die Geschichte von 140 weggebaggerten Orten. Dort wohnten einst 53.000 Frauen, Männer und Kinder, die umsiedeln mussten. Manche aus Ortsteilen mit drei Häusern, manche aus größeren Siedlungen wie Magdeborn mit 3000 Einwohnern.

„In keiner anderen Bergbauregion waren so viele Leute betroffen“, sagt Prof. Andreas Berkner. „Deutschlandweit wurden insgesamt 131.000 Menschen wegen des Bergbaus umgesiedelt.“ Der 63-jährige Tagebauexperte hat gemeinsam mit der Kulturstiftung Hohenmölsen und zahlreichen Helfern das Buch seit 2013 erarbeitet.

Statistik kannte nur „Kohle-Ersatzwohnungen“

Der gebürtige Altenburger forschte schon zu DDR-Zeiten zu diesem Thema. Das sei wegen verschiedener Geheimhaltungsbestimmungen nicht einfach gewesen. Vieles wurde nicht dokumentiert, die Zahl der Umsiedler häufig nicht erfasst, die Statistiken kannten nur die Anzahl der „Kohle-Ersatzwohnungen“.

Das Cover des neuen Buches "Bergbau und Umsiedlungen". Quelle: Sax-Verlag

Diese Lücke wollte er ausfüllen, schrieb darüber Dissertation und Habilitation, wechselte 1992 zum Regionalen Planungsverband Westsachsen, dessen Leiter er heute ist. Ob Tagebau, Kraftwerk, neue Seen, Windräder oder überbaggerte Dörfer – jede dieser Planungen läuft auch über diesen Verband.

Wobei die Devastierung von Ortschaften heute der Vergangenheit angehört: „Es ist eine abschließende Bilanz, weil es heute keine Umsiedlungen mehr in Zusammenhang mit der Braunkohle geben wird“, so Berkner. Andere Bergbauregionen hätten längst solche Überblicksdarstellungen, hierzulande fehlte sie – bis jetzt.

Verlorene Dörfer sichtbar machen

Das Buch wolle die verlorenen Landschaften und Dörfer sichtbar machen, von denen häufig nur noch Straßennamen oder Gedenksteine existieren. Es gehe um eine „Bestandsaufnahme, die das ganze Thema darstellt“. Kapitelweise wird über die einzelnen Bergbaureviere und die betroffenen Ortschaften berichtet. Dabei werden Tagebau-Profile, historische Karten und Fotos sowie Zeitleisten gezeigt.

Zu jedem Ort gibt es eine kleine Chronik mit den wichtigsten Daten zur Historie sowie zur Devastierung. In ein Luftbild von heute ist die frühere Siedlung hineinkopiert, so dass sich genau erkennen lässt, wo beispielsweise die Kirche stand. „Eine Herausforderung war, dass es zu einigen Orten bereits eigene Publikationen und sehr viel Material gab, zu anderen dagegen kaum etwas“, sagt Andreas Berkner. Etwa hundert Netzwerk-Akteure haben ihn bei dem Buch unterstützt: Heimatforscher, Betroffene, Bergleute und Wissenschaftler.

Interviews mit Zeitzeugen

Themen-Specials und Zeitzeugen-Interviews sind den Dorfgeschichten hinzugefügt. So erzählt beispielsweise Rudolf Lehmann, einstiger Bergmann und später Chef der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft) von dem Verlust seines Heimatortes Magdeborn.

Heuersdorf wurde nach zehnjährigem Kampf um den Erhalt des Ortes doch überbaggert. Hier ein Foto vom Abriss. Quelle: LVZ-Achiv/Thomas Lieb

„Hochspannend“ findet Andreas Berkner die Geschichte der 54 devastierten Kirchen. Was von diesen Gotteshäusern gerettet wurde, sei seiner Meinung nach ein eigenes Buch wert. Glocken, Altäre, Taufsteine und Orgeln sind nicht nur in der hiesigen Region aufbewahrt, sondern im gesamten Gebiet zwischen Harz, Elbsandsteingebirge, Berlin und Erzgebirge.

Orgeln und Glocken gerettet

Vieles hat er sich vor Ort angeschaut, zum Beispiel die Orgel aus Stöntzsch, dem einstigen Ort bei Pegau. Heute ertönt das Instrument in der Kirche in Hohenstein in der Sächsischen Schweiz. Auch auf so manchen Kirchturm ist er gestiegen, um eine Glocke zu fotografieren, die einst in einem Ort schlug, den es schon lange nicht mehr gibt.

Das Thema Entschädigung spielt ebenfalls eine Rolle. Weimarer Republik, Nazi-Zeit, DDR, BRD – jede Epoche hatte ihre eigenen Regelungen. Überrascht habe ihn, dass für bäuerliche Anwesen in der NS-Zeit zum Teil „erhebliche Entschädigungen“ gezahlt wurden.

Zwanzig DDR-Pfennige pro Quadratmeter Land

Zu DDR-Zeiten bekamen die Umsiedler nur ganz selten wieder ein Haus, sondern häufig die Plattenbau-Wohnung mit Heizung und Telefon, manchmal auch mit Garage und Kleingarten. Für den Quadratmeter Ackerfläche gab es 20 DDR-Pfennige, heute ist dieses Stückchen Land oft mehrere Euro wert. Dennoch könne nicht von einer Enteignung gesprochen werden, meint Berkner, und wirbt dafür, die Dinge stets im zeitlichen Kontext zu betrachten.

Andreas Berkner: „In keiner anderen Bergbauregion waren so viele Leute von der Umsiedlung betroffen.“ Quelle: Christian Modla

Schmerzlich sei es jedoch für die Bewohner von Breunsdorf im Leipziger Land gewesen. Bei der Umsiedlung von 1987 bis 1994 gab es drei verschiedene Entschädigungen: die nach DDR-Recht, eine Übergangsregelung und die nach BRD-Recht. Das sei für die Einwohnerschaft „absolut belastend“ gewesen.

Virtuelles Archiv geplant

Zu all diesen Geschichten gebe es noch viel mehr zu erzählen – all dies könne niemals zwischen zwei Buchdeckel passen. Es sei auch möglich, dass Betroffene einiges anders erlebt haben, als es in der neuen Publikation beschrieben ist. „Für Hinweise sind wir dankbar“, sagt der Herausgeber. Gemeinsam mit der Kulturstiftung Hohenmölsen plant er ein virtuelles Archiv über verlorene Orte. Dort und in einem jährlichen Newsletter könnten auch Hinweise, Kritik und Anregungen zu diesem Buch Platz finden.

Lesen Sie dazu auch:

Soeben erschienen: Andreas Berkner und Kulturstiftung Hohenmölsen (Hg.): Bergbau und Umsiedlungen im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier, Sax-Verlag, 528 Seiten, 49,80 Euro.

Von Claudia Carell