Wie Borna, Grimma und Wurzen fahrradfreundlicher werden wollen

Es gab Noten wie in der Schule, nur genauer bis zwei Stellen hinterm Komma: Borna erhielt nur eine 4,03, Wurzen 3,76 und Grimma 3,68 beim Fahrradklima-Test vor zwei Jahren. Dafür wertete der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) eine Online-Befragung aus, bei der Radfahrer ihre Heimatstadt in punkto Fahrradfreundlichkeit einschätzen. Die drei Städte des Leipziger Landes kamen deutschlandweit ins hintere Mittelfeld. Die Ergebnisse landeten auch in den Rathäusern vor Ort.

Mit diesem Thema rennt man bei Michael Zerbs offene Türen ein. Der 53-Jährige radelt jeden Tag zur Arbeit und auch gern im Urlaub hunderte Kilometer an Elbe oder Weser. Im Stadthaus Wurzen ist er für Straßen- und Wasserbau verantwortlich und hat außerdem den Radverkehr in der Kommune auf dem Tisch.

Autoverkehr gibt Platz ungern für Radler her

Seit Jahren engagiert er sich dafür, seine Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten, weiß aber auch: „Das lässt sich nicht von heute auf morgen schaffen. Es ist ein langwieriger Prozess.“ Dennoch begrüßt er den Fahrradklima-Test, der alle zwei Jahre stattfindet. Dadurch würde das Thema mehr Aufmerksamkeit erhalten. Lokale Ergebnisse könnten deutlich zeigen, wo es Probleme gibt und auch dass die Leute gern Rad fahren wollen und dafür gute Bedingungen brauchen.

So funktioniert der Fahrradklima-Test Was bieten lebenswerte Städte und Gemeinden, damit sich Radfahrer mit unterschiedlichen Bedürfnissen und in allen Altersgruppen wohl und sicher fühlen? Bewerten können das nur die Radler selbst. Daher ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) dazu auf, an der Umfrage zum Fahrradklima-Test teilzunehmen. Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Bewertet werden unterschiedliche Aspekte, von der Wegequalität bis zur Frage, ob Radfahren im alltäglichen Stadtverkehr Entspannung oder eher Stress ist. Der Online-Fragebogen kann mit PC, Tablet oder Smartphone auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Die 32 Fragen lassen sich in zehn Minuten beantworten. Zudem gibt es die Möglichkeit für Hinweise auf lokale Probleme. Diese leitet der ADFC nach Abschluss des Projekts an die zuständige Stadtverwaltung weiter. Wer in mehreren Städten und Gemeinden mit dem Rad unterwegs ist und dort gute Ortskenntnisse besitzt, kann die Infrastruktur in mehr als nur einem Ort bewerten. Die Umfrage läuft noch bis zum 30. November. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert, so der ADFC.

Der Wurzener kennt sich gut aus, er besucht als ADFC-Mitglied regelmäßig Fahrradkongresse, sein Blick reicht weit über den Tellerrand. Seiner Meinung nach sei es eine der größten Herausforderungen, den Raum im Straßenverkehr so aufzuteilen, dass alle ihren Platz haben: Autofahrer, Fußgänger und Radler. Das Problem dabei: Die Flächen, die der Autoverkehr hat, gebe er häufig nur sehr widerwillig an Radfahrer ab. Hinzu kommt, dass manche Straßen so eng sind, dass ein Radweg einfach nicht mehr hinpasst.

Wurzen schneidet bei Studie gut ab

Dennoch ist schon viel gelungen, auch im touristischen Sinn: Im vergangenen Sommer wurde ein 80 Kilometer langer Radweg zu attraktiven Ausflugszielen im Wurzener Land eröffnet. In der Stadt gibt es zahlreiche Radwege und Fahrradbügel, auch einen Schlauch-Automaten sowie eine leistungsfähige Edelstahl-Luftpumpe, die übrigens gut genutzt wird. Es sollen weitere Radwege entstehen und die alten eine frische Asphaltdecke bekommen.

Auf dem etwa 50 Kilometer langen Parthe-Mulde-Radweg lässt sich die Natur in vollen Zügen genießen. Dazu gibt es einiges zu entdecken, darunter die Pöppelmannbrücke in Grimma. Quelle: K. Lange

Das alles führt dazu, dass man in Wurzen offenbar gern radelt. Bei einer Studie der Technischen Universität Dresden zur „Radfahrer-Hauptstadt“ in Sachsen schnitt die Domstadt gut ab. Ein Viertel der Bevölkerung nutze täglich das Rad, hieß es dort.

Bewusstsein steigt, mehr für Radler zu tun

„Das Bewusstsein, mehr für Radfahrer zu tun, hat in den vergangenen Jahren eindeutig zugenommen“, freut sich Michael Zerbs. Von den fahrradfreundlichen Niederlanden sei man aber noch meilenweit entfernt.

Auch Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin in Borna, nimmt die Ergebnisse des ADFC-Tests eher als Ansporn denn als Kritik: „Wir haben das Thema sowieso auf dem Plan.“ In Borna werde mehr geradelt als noch vor Jahren, meint sie. Pensionsbesitzer würden berichten, dass die Zahl der radfahrenden Gäste zunimmt.

Borna will Kohlebahntrasse ausbauen

Das nehme die Stadt ernst. So soll auf der Kohlebahntrasse zwischen Haubitz und Witznitz ein neuer Weg für Pedalritter entstehen. Bei der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll es Boxen geben, wo Räder eingeschlossen werden können, weil zahlreiche Pendler inzwischen das Rad nutzen. Immer wenn eine Straße gebaut wird, versuche man einen Radweg zu integrieren. Auch in Sachen Beschilderung sei viel passiert, so Luedtke.

So manche Aktion dauert länger, zum Beispiel der Weg von Borna nach Grimma. Die zwei Städte haben ihr Stück bereits gebaut, doch dazwischen gibt es noch Lücken.

Eigene Wege geben Radlern mehr Sicherheit. Quelle: LVZ-Archiv

Oft sei es nicht einfach, Fördermittel zu beschaffen und den Eigenanteil aufzubringen. Auch örtliche Bedingungen bremsen so manches Projekt aus: „Die Bahnhofstraße ist einfach zu schmal für einen Radweg, wir können ja die Häuser nicht verrücken“, meint die Oberbürgermeisterin. Die Stadt sei dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung und freue sich, wenn viele Bornaer beim aktuellen Fahrradklima-Test mitmachen. Die Flyer liegen im Rathaus aus.

Studenten recherchieren für Grimma

In Grimma könnten sich bald Studenten aus Aachen, Potsdam oder Stuttgart mit dem Thema beschäftigen. Grund: Beim Graduiertenkolleg „Mittelstadt als Mitmachstadt“ der Robert-Bosch-Stiftung erhielt der Mulde-Ort mit seiner Bewerbung, Grimma als „Fahrradstadt“ unter die studentische Lupe zu nehmen, den Zuschlag, sagt Stadt-Sprecher Sebastian Bachran. Er sieht Grimma beim ADFC-Test 2018 nicht so schlecht aufgestellt, wie die Note 3,68 vermuten lassen würde. Immerhin würde seine Stadt den 5. Platz von 18 sächsischen Orten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern belegen.

Mehr Fahrrad-frei-Schilder in Einbahnstraßen

Der ortsverbindende Radverkehr sei in den vergangenen Jahren verbessert worden. So gebe es gute Wege von Grimma nach Nerchau, Trebsen, Wurzen, Großbothen, Bad Lausick, Beiersdorf, Naunhof und Mutzschen. Es hapert noch an der Verbindung nach Großbardau. „Die Stadt Grimma steht regelmäßig zu diesem Thema mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Bauträgerin in Kontakt“, so der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

In diesem Sommer wurde der erste Teilabschnitt der Mulde-Elbe-Radroute zwischen Mutzschen und Wagelwitz auf einer Länge von 1,5 Kilometern und einer Fahrbreite von 2,50 bis 3,50 Meter ausgebaut. Quelle: Thomas Kube

In der Kernstadt wurden mehrere Fahrrad-Frei-Zusatzschilder in Einbahnstraßen aufgestellt. Die Tourist-Information bietet Mieträder an. Rad-Touristen erhalten dort digitale und gedruckte Routen, zum Beispiel die Industrie-Radroute oder die Garten-Rad-Tour. Unter anderem in der Spitzenfabrik gibt es einen Reparatur-Service.

„ Radverkehr hat hohen Stellenwert“

Es sollen bald mehr „Fahrradparksysteme“ am Oberen Bahnhof Grimma entstehen. Die Stellplätze am Bahnhof Großbothen müssen erneuert werden. Grimma und einige Ortsteile werden zusätzliche Radbügel bekommen. Die Verkehrskonzeption der Stadt wird aktuell von einem Planungsbüro überarbeitet. „Der Radverkehr hat dabei einen hohen Stellenwert“, sagt Bachran.

Ergebnisse von 2018 Wenn sich mehr als 50 Radfahrer einer Kommune beim Fahrradklima-Test beteiligen, kommt es zu einer lokalen Auswertung. Vor zwei Jahren bekam das Leipziger Land ziemlich schlechte Noten: Borna 4,03, Wurzen 3,76 und Grimma 3,68. Allerdings: Es beantworteten damals nur zwischen 54 und 70 Radfahrer aus jeder Kommune die Fragen. Ziel des ADFC ist es, dass sich mehr Leute am Test beteiligen. Hier einige Details der Ergebnisse von damals: Borna: 79% der Befragten in Borna werden regelmäßig von Autofahrern bedrängt, 70% vermissen gute Abstellanlagen für Fahrräder, 76% sehen den Fahrraddiebstahl als Problem. Nur 17% fühlen sich als gleichwertige Verkehrsteilnehmer. Nur 23% der Bornaer haben ein gutes Gewissen, ihr Kind allein in der Stadt mit dem Rad fahren zu lassen. Wurzen: 77% empfinden den Fahrraddiebstahl als Problem. 72% werden regelmäßig von Autofahrern bedrängt und 76% kritisieren die Wegführung für Radler an Baustellen. 67% wünschen sich einen besseren Winterdienst auf Radwegen. Grimma: 59% sind mit der Fahrradmitnahme im Öffentlichen Verkehr unzufrieden und 65% wünschen sich eine gründlichere Reinigung der Radwege. 62% der Befragten haben kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, ihre Kinder allein mit dem Rad fahren lassen.

Von Claudia Carell