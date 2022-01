Wie Brandiser Oberschüler mit „Genialsozial“ punkten

Brandis

Mächtig ins Zeug gelegt haben sich unmittelbar vor den Sommerferien des vergangenen Jahres die Brandiser Oberschülerinnen und Oberschüler im Rahmen der von der sächsischen Jugendstiftung initiierten Aktion „Genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“. „Es war die stärkste Beteiligung in der jüngeren Vergangenheit, fast alle Schüler haben daran teilgenommen“, berichtet Claudia Irmer-Hellwig, die an der Brandiser Bildungsstätte für die Schulsozialarbeit verantwortlich zeichnet.

Für einen Tag lang hatten sich die Fünft- bis Zehntklässler im Sommer 2021 im Rahmen der Aktion eine Beschäftigung gesucht und auf diesem Weg die stolze Summe von reichlich 1900 Euro zusammengetragen. Geld, das zu gleichen Teilen an den Schul-Förderverein, das Tierheim Wurzen sowie die Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder ging.

Gut angelegte Spende

Deren Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit ließ es sich in dieser Woche nicht nehmen, den XXL-Scheck über 659,42 Euro persönlich in der Bildungsstätte entgegenzunehmen. Das Geld, so Kristin Paarmann, sei gut angelegt. Ihr Verein versorge in der Messestadt an Krebs erkrankte Kinder psychosozial vom Tag der Diagnose bis zur Entlassungen aus dem Krankenhaus und, sofern es die Familien wünschten, auch darüber hinaus. „Außerdem versuchen wir mit diversen Aktionen Mut zu machen und Abwechslung in den Krankenhausalltag zu bringen.“

Nachdem „Genialsozial“ aufgrund der Pandemie 2020 auch für die Brandiser Oberschüler ausfallen musste, ist es laut Schülersprecherin Paula Sophie Pausch erklärter Wille gewesen, die Aktion im vergangen Jahr unbedingt wieder durchzuführen. „Diese Engagement ist für uns sehr wichtig“, so die 16-jährige Zehntklässlerin.

Von Roger Dietze