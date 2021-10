Wie Corona Familien mit unheilbar kranken Kindern belastet: „Ich konnte nur noch heulen“

Markkleeberg

Teresa Weishaupt steht im Erinnerungsgarten neben dem Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg. Sie blickt auf bemalte Steine, Namen, Sprüche, Blumen und Gebasteltes. Dies ist ein Ort für Eltern, deren Kinder in diesem Hospiz gestorben sind. Die 53-Jährige hält ein Erinnerungsnest in der Hand. Das haben sie und ihre Tochter für Christian gestaltet. Mit Dingen, die er liebte oder die sie mit ihm verbinden.

In dem Nest aus Weiden liegt ein weißer Kristall, „den mochte er so gern“. Daneben ein kleiner Vogel, für die Familie ein Symbol für Christian. Ein Windspiel aus kleinen Hölzchen ist an den Weiden befestigt – der Junge hörte gern den Klang, wenn er diese Stöckchen in eine Box fallen ließ. Seine Mutter schaut in die Bäume des Gartens mit gefärbtem Laub und sagt: „Nun ist schon wieder Herbst.“ Am 21. November 2020 starb ihr Sohn mit 18 Jahren.

Mutter wollte, dass ihr Sohn zu Hause stirbt

Christian kam gesund zur Welt. Als er zwei Jahre war, stellten Ärzte einen Hirntumor fest – der kleine Junge erblindete. Später bekam er zwei Schlaganfälle, wurde zehnmal operiert. Im Laufe der Jahre kamen weitere Einschränkungen dazu. Zum Schluss musste er künstlich ernährt werden und war fast vollständig gelähmt. Nur den linken Arm konnte er bewegen. Gern drückte er damit auf die Wiederholungstaste seines CD-Players, um sein Lieblingslied „Schni schna schnappi“ zu hören. Es handelt von dem kleinen Krokodil vom Nil, das nach allem schnappt, was es kriegen kann.

Teresa Weishaupt mit dem Erinnerungsnest für ihren Sohn Christian. Quelle: Claudia Carell

Als er 15 Jahre alt war, meinten die Mediziner, dass er nur noch zwei oder drei Monate leben wird. „Daraus wurden drei Jahre“, sagt seine Mutter. Sie wollte, dass ihr Sohn zu Hause in Grimma stirbt. Sie wollte in kein Hospiz, „er war doch schon so oft im Krankenhaus“. Doch Anfang 2020 verschlechterte sich der Zustand ihres Sohnes so dramatisch, dass die Familie nach Unterstützung suchte.

Aufenthalt wegen Pandemie verschoben

Christians Ärztin empfahl wieder und wieder das Kinderhospiz in Markkleeberg. Schließlich vereinbarte die Mutter für März eine zweiwöchige Probezeit, „aber dann kam Corona“. Der Aufenthalt wurde abgesagt. Nur noch wenige Familien durften ins Hospiz, es galten strenge Hygieneregeln. Doch schließlich konnten Christian und seine Mutter im Mai einziehen.

Das Kinderhospiz in der Nähe des Cospudener Sees. Quelle: Kerstin Decker

Wenn Teresa Weishaupt heute von der Zeit im Hospiz erzählt, kommen ihr die Tränen. Zweifel und Skepsis wichen schon am zweiten Tag. Sie singt ein Loblied auf hervorragend ausgebildete Krankenschwestern mit viel Wissen über Palliativmedizin sowie auf engagierte Pädagoginnen, die schwerstkranken Kindern durch Musik und Berührung so viel schenken können.

Schaukel und Fahrrad für Christians Rollstuhl

Sie lobt die Ausstattung in den höchsten Tönen. Christian liebte die Rollstuhl-Schaukel, es gibt im Hospiz auch ein spezielles Fahrrad, an dem der Rollstuhl befestigt werden kann. „Ich bin mit ihm so gern um den Cospudener See gefahren. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir das noch erleben dürfen“, sagt die Mutter. Einmal war sie bei solch einer Radtour so glücklich, dass sie weinen musste. „Die Leute schauten mich mitleidig an, weil sie dachten, ich weine wegen meines kranken Sohnes. Aber es waren Glückstränen.“

Im Kinderhospiz gibt es eine Schaukel für Rollstuhlfahrer. Christian mochte sie sehr. Quelle: privat

Für sie steht fest: „Die letzte Zeit, die Christian noch hatte, konnten wir nicht an einem besseren Ort verbringen.“ Zu seinem 18. Geburtstag am 11. Juli feierte die Familie ein kleines Fest. Mit einem geschmückten Pavillon im Garten, auch die Großeltern waren da. So manches war eingeschränkt und schwierig wegen der Pandemie, „aber vieles war doch trotzdem möglich“.

Mutter meißelt ihr kaputtes Herz aus Stein

Es sei so schwer gewesen, den eigenen Sohn beim Sterben zu begleiten, doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz hätten ihr das Gefühl gegeben, „dass sie mit zu unserer Familie gehören“. Ihr Mann und die beiden Töchter waren häufig mit vor Ort. In einem Haus, das Erfahrung mit dem Tod hat, trotzdem und vielleicht gerade deshalb das Leben so sehr liebt. Als Christian starb, halfen der Familie die festen Rituale des würdevollen Abschieds. Kerzen, Worte, Gesang, das Bemalen des Sarges.

Der Erinnerungsgarten des Kinderhospiz' Bärenherz in Markkleeberg. Quelle: Kinderhospiz Bärenherz

Mehr als zehn Monate sind vergangen. Teresa Weishaupt geht die Trauerverarbeitung mit Unterstützung des Hospiz’ aktiv an. Mit Gesprächen. Mit Kunst. Sie sprüht ihre Trauer und die Gefühle für ihren Sohn in dunklen und hellen Farben auf Leinwände. Sie meißelt ein kaputtes Herz aus Stein mit einem kleinen gesunden Herz aus Rosenquarz in seiner Mitte.

Dieses Hospiz gehört heute zu ihrem Leben – auch wenn Besuche derzeit nur eingeschränkt möglich sind. Immerhin gab es im September wieder einen Tag der Begegnung, wo sie den Kunst-Stand betreute. „Viele denken, hier wird nur gestorben, aber das stimmt nicht“, sagt sie.

Familie schottet sich mit Risiko-Patientin ab

Das Kinderhospiz Bärenherz begleitet betroffene Familien oft über mehrere Jahre. Die Kinder kommen mit Eltern und Geschwistern zu so genannten Entlastungsaufenthalten, 400 davon finden pro Jahr statt. Claudia Huster, alleinerziehende Mutter im Vogtland, war mit ihren Zwillingen Leonie und Nelly schon häufig in Markkleeberg. Beide Kinder erlitten kurz nach ihrer viel zu frühen Geburt Hirnblutungen und sind beeinträchtigt, Leonie weit mehr als Nelly. Die beiden Mädchen sind jetzt acht Jahre alt.

Die Zwillinge Nelly (l.) und Leonie. Quelle: privat

„Mit Corona kam sofort die Sorge, weil das eigene Kind ein Risikopatient ist“, meint die 32-jährige Mutter. Die kleine Familie schottete sich ab, sagte viele Kontrolltermine bei Ärzten ab, traf kaum noch Freunde und Bekannte. Im Alltag wurde es schwierig, weil die Mutter ihre Tochter Leonie zum Beispiel nicht mit zum Einkaufen in den Supermarkt nehmen wollte.

Kein Kinderbuch in der Klinik

Mitten im ersten Lockdown musste Leonie nach einem Krampfanfall in die Klinik. Sie wurde operiert und lag danach im Koma. „Ich wollte ihr vorlesen, aber es gab kein Buch“, erzählt die Mutter. Alle Kinderbücher waren wegen Corona von der Station verbannt. Ihr Zuhause lag 60 Kilometer entfernt und am 1. Mai waren alle Buchläden geschlossen. „Das war schlimm für mich und ich war ganz traurig“, erzählt sie.

Im Kinderhospiz war sie während der Pandemie mit ihren Kindern bereits zweimal, „aber es war anders als sonst, leider wegen Corona sehr eingeschränkt“. Die Familien hätten kaum untereinander Kontakt, dabei sei gerade der Austausch doch so wichtig.

Claudia Huster mit ihren beiden Töchtern zum Schulanfang von Nelly im vergangenen Jahr. Quelle: privat

Pandemie lähmt das Leben

Das Leben in Isolation mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel sei für Familien mit schwerstkranken Kindern ab und zu Alltag, zum Beispiel wenn eine Grippewelle anrollt. Aber diese Pandemie würde das Leben vollständig lähmen. Homeschooling war für sie ein Riesenproblem: Sie konnte sich nicht genug um die Erstklässlerin Nelly kümmern, weil Leonie, die weder sprechen noch laufen kann, sie so sehr beschäftigte. „Manchmal saß ich da und konnte nur noch heulen“, sagt sie.

„Wir haben uns mühsam eine Akzeptanz erkämpft, dass es solche Leben wie unsere gibt. Aber mit Corona ist es noch schwerer als sonst, weil irgendwie jeder mit sich selbst beschäftigt ist“, sagt Claudia Huster.

Mutter erkrankt selbst an Corona

Im Januar erkrankte sie selbst an dem Corona-Virus: „Es war die Hölle, mir ging es so schlecht, aber ich musste mich ja um die Mädchen kümmern.“ Leonie erwischte das Virus ebenfalls, aber mit einem sehr milden Verlauf, Nelly wurde nicht krank. Am Ende ihrer Quarantäne-Zeit hatte die Mutter ihren 32. Geburtstag. Keiner durfte sie besuchen, keiner sie umarmen, die Einkäufe und der Geburtstagskuchen standen vor der Tür. „Das war alles so traurig!“

Von Claudia Carell