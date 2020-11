Wie Weihnachten im Schuhkarton im Corona-Jahr funktioniert

Landkreis Leipzig

Da behaupten doch Leute, dass Weihnachten im Schuhkarton im Corona-Jahr abgesagt ist. „Die Aktion findet zu 100 Prozent statt“, sagt klipp und klar Holger Micklitza, Gebietskoordinator für Leipzig und Muldental im Ehrenamt.

Wie immer haben er und seine Mitstreiter monatelang Werbung dafür gemacht, Flyer verteilt und vor Schulklassen erzählt, worum es geht. „Nun warten wir auf Rücklauf“, sagt der 41-Jährige. Also auf möglichst viele Pakete. Bis 15. November können diese bei mehreren Stationen im Landkreis Leipzig abgegeben werden (siehe Infobox).

Kontrolle diesmal anders

Neu im Corona-Jahr ist allerdings, wie die Kontrolle abläuft. Normalerweise treffen sich die Ehrenamtler in gemütlicher Runde, wenn sie jedes Paket kontrollieren. Damit keine Dinge darin liegen, die nicht ins Ausland geschickt werden dürfen. Damit niemand abgekaute Stifte oder Kriegsspielzeug geschenkt bekommt. Und damit das Paket gut gefüllt ist.

Denn: „Unser Anspruch ist, dass jeder Schuhkarton ein schönes Geschenk ist, dass die Kinder ihn öffnen, ’Wow!’ sagen und sich freuen“, meint Micklitza. Also wird hin und wieder umgepackt und ergänzt. Dieses Mal kann all dies jedoch nicht in kleinen, kuschligen Räumen mit vielen Menschen stattfinden – sondern mit Abstand, Masken, frischer Luft und guter Organisation.

„Keine Missionierung“

Weihnachten im Schuhkarton ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not. Seit 1993 seien in 160 Ländern zusammen 157 Millionen Geschenkboxen an Kinder verteilt worden. Oft ist die Aktion eingebunden in ein breites soziales Engagement der Kirchgemeinden vor Ort – was auch kritisiert wird.

Holger Micklitza war schon bei vielen Transporten mit vor Ort. Quelle: privat

Für Holger Micklitza, der in Bennewitz bei Wurzen lebt, ist es wichtig zu sagen: Ja, es werde von Weihnachten erzählt, aber es gehe nicht um Missionierung. Wenn die Pakete an muslimische Kinder verschenkt werden und dort darum gebeten wird, nicht über die Weihnachtsbotschaft zu sprechen, würde dies akzeptiert.

Mit Transporter unterwegs

Er selbst kam zu dieser Aktion durch einen Radio-Spot im Jahr 2002. Dort hieß es: Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten, und Sie bekommen kein Geschenk. „Das ist ja schon blöd“, dachte sich der Radiohörer damals. Er fuhr nach Hause, packte neun Schuhkartons und erzählte Freunden davon. Im Jahr darauf waren es schon 88 Kartons.

Bald saß er mit im Laster und begleitete Transporte nach Polen, Georgien, Moldawien und Rumänien, wohin die LKW mit jeweils 7000 Geschenke-Kistchen fahren. Er sah ein zwölfjähriges Mädchen, das mit seiner Oma in einem Stall lebte und zum ersten Mal in seinem Leben ein Geschenk bekam. Er lernte Familien kennen, wo Kinder keine Eltern mehr hatten und sich umeinander kümmerten. Fassungslos machten ihn die Besuche in Roma-Siedlungen in Rumänien mit Drogen, Gewalt und sexuellem Missbrauch.

Grimmaer Wollmäuse stricken mit

Er sieht nach den 18 Jahren aber auch Erfolge. Gern sagt er den Satz: „Der Schuhkarton kann ein Türöffner sein und Leben verändern.“ Die Aktion löste schon oft weitere Hilfsprojekte aus, dadurch kamen Familien in Kontakt mit den örtlichen Kirchgemeinden. Kinder wurden an die Hand genommen, für die Schule motiviert, schafften den Abschluss und begannen eine Berufsausbildung, in Einzelfällen sogar ein Studium.

Mit diesen Spenden werden die Päckchen bei Bedarf aufgefüllt. Darunter sind auch gestrickte Garnituren mit Schal, Mütze und Handschuhen. Quelle: Thomas Kube

Unterstützt wird das Engagement in unterschiedlicher Weise, zum Beispiel durch die Grimmaer Wollmäuse. Das sind 15 Seniorinnen, die sich – ohne Corona-Zwangspause – jeden Dienstag von 13 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus treffen und mit geschenkter Wolle pro Jahr fast 300 Garnituren Mütze, Schal und Handschuhe für die Schuhkartons stricken. „Das macht uns viel Freude“, sagt eine Akteurin. Seit rund 15 Jahren sei dies eine eingeschweißte Truppe, die in gemütlicher Runde mit Kaffee oder Wein zusammen strickt für einen guten Zweck.

Garage bald voller Pakete?

Seit vielen Jahren packt Angelika Golm aus Deuben bei Bennewitz mit an. Mehr noch, sie stellt sogar seit 2010 ihr Haus als offizielle Sammelstelle zur Verfügung. Immer im November füllt sich die Garage, da passt kein Auto mehr rein. In guten Jahren lassen die großen hellbraunen Pappkartons mit etwa 500 Geschenke-Kistchen kaum noch einen Durchgang frei.

Wie es dieses Jahr im Corona-Modus laufen wird, weiß sie noch nicht: „Ich habe keine Ahnung.“ Es gebe unterschiedliche Signale. Menschen, die sonst in Gemeinschaft die Aktion organisierten, haben abgesagt. Auf der anderen Seite meldete sich eine Schule, die mitmachen möchte und vorher noch nie dabei war. Ihrer Meinung nach ist Weihnachten im Schuhkarton auch gut in Corona-Zeiten machbar: „Es kann ja jeder zu Hause packen.“

So geht’s: Hier die Päckchen abgeben In den Schuhkarton (bitte für Altersgruppe 2-4, 5-9 und 10-14 beschriften) können diese Geschenke: Kuscheltier (auch für ältere Kinder), Pullover, Buch, Mütze, Socken, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Buntstifte, Knete, Malbuch, Farbkasten, Pinsel, Taschenrechner, Jojo, Frisbee, Kette, A-5-Heft, Schreibblock. In den Regionen Muldental und Borna gibt es zahlreiche Abgabestellen für die Geschenke-Kartons. Hier eine Auswahl. Spender sollen ihre Päckchen dort bitte bis spätestens 15. November abgeben – wer möchte gern mit einer persönlichen Weihnachtskarte, einem Foto und E-Mail-Adresse, teilten die Organisatoren mit. Manchmal ergebe sich ein Kontakt zum beschenkten Kind. Finanzielle Unterstützung für den Transport ist erwünscht. – Linden-Apotheke, Lossatal, An der Linde 1 Mo-Fr 8-12, 14-18 Uhr Tel. 034263 41355 – Ringelnatz-Apotheke, Wurzen, Dr.-Külz-Str. 3 Mo-Fr 8-18.30, Sa 8-12 Uhr Tel. 03425 852010 – Thomas und Angelika Golm, Bennewitz, Fabrikweg 1a Tel. 03425 816358 – Schloß-Apotheke, Machern, Schloßplatz 9 Mo-Fr 8-18, Sa 8.30-12 Uhr Tel. 034292 77950 – Augenoptik Naumann, Brandis, Hauptstr. 2 Mo-Fr 9-13, 14-18 Uhr 034292 74995 – Löwen-Apotheke Naunhof, Kurze Str. 4 Mo, Di, Mi 8-18.30, Do, Fr 8-19, Sa 8-12 UhrTel. 034293 45700 Pfarramt Grimma, Mühlstr. 15 Mo, Mi, Fr 8-12, Di 14-16 Uhr Tel. 03437 9415656 – Allianz Hauptvertretung Holger Micklitza, Grimma, Leipziger Str. 43 Mo-Do 9.30-18, Fr 9.30-12 Uhr Tel. 03437 9485855 – Löwen Apotheke Borna, Markt 14Mo-Fr 8-18, Sa 9-11 Uhr Tel. 03433 27330 Quelle: www.die-samariter.org

Von Claudia Carell