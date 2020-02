Wie Wurzen für mehr private Stadtgrün-Paten sorgen will

Wurzen

Wenn es um das Thema Stadtgrün geht, wollen immer mehr Wurzener gern selbst einen Beitrag leisten. Eben deshalb erarbeitet die Verwaltung derzeit Vorschläge für die Beteiligung von Bürgern und plant im April ein konkretes Patenschaftsprojekt. Dazu holte sich die Kommunalbehörde in der Friedrich-Ebert-Straße 2 sogar Rat in Nürnberg.

Stadt erarbeitet Übersicht, um Angebote zu steuern

„Regelmäßig erhalten wir Fragen, ob und wie man sich in die Gestaltung des Stadtgrüns aktiv einbringen oder Aktionen mittels Spenden fördern kann“, berichtet die zuständige Mitarbeiterin Kathrin Höhme. Um Transparenz zu wahren und sämtliche Hilfsangebote zu steuern, legt die 55-Jährige jetzt eine Übersicht mit zwei aktuellen Schwerpunkten auf – Baumpatenschaften und die Pflege von sogenannten Baumscheiben. Demnach sucht die Stadt unter anderem Sponsoren, die auf dem neugestalteten Konzertplatz im Stadtpark zwölf Bäume finanzieren möchten. In Sachen Baumscheiben, so Höhme, gebe es bereits einige Einwohner, die das Erdreich um den Stamm bepflanzt haben und liebevoll pflegen. „Wir hoffen allerdings auf weitere Aktive in ganz bestimmten Straßenzügen.“ Vorbild sei hierbei Nürnberg.

Kostenlose Pflanzpakete und Verträge

In der zweitgrößten Stadt des Freistaates Bayern würden schließlich seit 1982 Patenschaften geschlossen und das mit großem Erfolg. Denn die Zahl der Unterstützter wächst von Jahr zu Jahr und betrug Ende 2018 insgesamt 1103 Personen. Daran knüpft Höhme nun an – in Kooperation mit einheimischen Gartenbaubetrieben. „Wir bieten den Paten dann kostenfreie Pflanzpakete an und schließen Verträge mit ihnen ab.“ Im April soll Projektstart sein.

Dank kostenloser Pflanzpakete soll es mehr dieser gepflegten Baumscheiben in der Stadt geben. Quelle: Archiv

Doch auch Interessenten für das Setzen eines Baumes bieten sich in Zukunft verschiedene Optionen. Entweder sie erwerben den Jungtrieb komplett oder unterstützen den Kauf mit einem Teil der erforderlichen Summe. „Wir haben außerdem intensiv darüber diskutiert, wie wir die Spender danach öffentlich ehren“, merkt Höhme an. Insofern werde es zwei Bereiche in Wurzen geben, an denen eine Namenstafel auf die Förderer hinweist – am Konzertplatz im Stadtpark sowie am Alten Friedhof.

Namen der Baumpaten erscheinen im Online-Spendenbuch

Leider sei diese Art des Dankes bei Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nicht umsetzbar, fügt die Fachfrau an. „Aber wir haben eine Lösung parat.“ Und zwar in Form eines Online-Spendenbuches. „Darin können wir stets aktualisieren und all jene finanziellen Beiträge würdigen, die etwas kleiner sind – inklusive eines Fotos vom Standort und falls von den Geldgebern gewünscht auch den Anlass ihrer Zuwendung.“

Das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Wurzener Stadtpark: Selbst an der geplanten Sanierungen können sich Wurzener finanziell beteiligen, wenn sie es wünschen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Übrigen, erwähnt Höhme zum Schluss, bieten sich für Einwohner neben dem Stadtgrün noch weitere Chancen einer persönlichen Mitgestaltung des öffentlichen Raumes – insbesondere im Stadtpark. Dort setzt die Verwaltung gerade die Zielvorgaben des Landesamtes für Denkmalschutz um und wertet das 16 Hektar große Gelände in nächster Zeit mit der Sanierung des Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, mit neuen Bänken und Papierkörben sowie der geometrischen Schmuckanlage. Denkbar für Höhme wäre eventuell die Unterhaltung der Grotte und des Springbrunnens durch Sponsoren aus der Wirtschaft.

Von Kai-Uwe Brandt