Wie aus einem alten Telefonhäuschen eine neue Bücherzelle wird

Wurzen

Die jüngste Bibliothek der Stadt Wurzen ist 2,30 Meter hoch und gerade mal ein Meter breit. Sie wiegt circa 276 Kilogramm und trug einst die Bezeichnung TelH 78. Damals gehört sie der Deutschen Post und sorgte per Münzeinwurf für Ferngespräche via Telefon. Mittlerweile zählt das gelbe Häuschen jedoch zum alten Eisen, erfreut sich aber dennoch einer Art Renaissance – nämlich als Bücherzelle.

Wer sich davon überzeugen möchte, muss nur den Vorplatz der Ringelnatz-Grundschule besuchen. Denn an der Friedrich-Ebert-Straße wurde jetzt eine Ausleihstation in Miniaturformat mit einem ebenfalls kleinen Freiluft-Lesesaal eingeweiht. Die stationäre Tauschbörse für Literatur, CD und DVD entstand dank eines Jugendprojektes, welches durch die Unterstützung des Kinder- und Jugendrings Landkreis Leipzig, dem Jugendfond des Landkreises sowie vieler Spender aus der Wurzener Bevölkerung umgesetzt werden konnte. „Zu den Sponsoren gehören unter anderem die Baufirma Klaus Mosch, die Werbeagentur Pfendt aus Wurzen, Firma Fricke Grün, der städtische Baubetriebshof und M+D Autoteile Wurzen“, berichtet Projektpate und Stadtrat Thomas Schumann (Fraktion Bürger für Wurzen).

Das frühere Telefonhäuschen stammt aus Wernigerode

Insbesondere aber lobt Schumann die fleißigen Helfer. Allesamt Kinder und Jugendliche, die mit viel Eifer ans Werk gingen und für die Inneneinrichtung sowie für das äußere Erscheinungsbild der Bücherzelle sorgten. „Auf das, was sie geschaffen haben, sollten wir alle stolz sein“, sagte er zur Einweihungsfeier mit Himbeer- und Waldmeister-Fassbrause.

Einst Telefonhäuschen, heute Bücherzelle: Die kleine Bibliothek stammt aus Wernigerode und wurde von den Kindern und Jugendlichen liebevoll mit Regalen ausgestattet und außen bemalt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Dass die Eröffnung später stattfand als geplant, lag an den Corona-Einschränkungen der vergangenen Monate. Bei alledem ist Schumann nunmehr froh über den Zieleinlauf. „Da es sich um ein Projekt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder gleichermaßen handelt, kann die Bücherzelle von jedem kostenfrei genutzt werden. Insofern lautet die Devise: Stell ein Buch rein, nimm dir ein Buch raus.“ Außerdem diene die vom Bauhof gepflasterte Fläche und von der Stadtverwaltung gesponserte Bank für ein ruhiges Leseplätzchen unter freiem Himmel, fügte Schumann an, der nach gut einem Jahr erfolgloser Recherche und schließlich durch Zufall an das alte Telefonhäuschen kam. Beim Familienurlaub während der Oktoberferien in Wernigerode entdeckte er die gelbe Kabine in einem Garten. Die Vorbesitzern war glücklicherweise sofort bereit, ihren Schatz zu veräußern.

Die neue Anlage soll noch begrünt werden

Zuletzt sorgten noch zwei Gäste der Einweihung, Stadtsprecherin Cornelia Hanspach und Fachdienstleiter Michael Zerbs, für eine erfreuliche Botschaft. Demnach sicherte die Kommunalverwaltung zu, mit einer Begrünung den hinteren Bereich der Bücherzelle abzurunden. „Ich könnte mit einen Baum, Büsche oder sogar eine Pergola vorstellen“, so Hanspach.

Voll bis unters Dach: Nicht nur Bücher findet hier Platz. Es dürfen auch CD, DVD und Videos getauscht werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Mit dem neuen Standort in der Friedrich-Ebert-Straße besitzt Wurzen bereits den zweiten Bücherschrank im Stadtgebiet. Der Erste wurde Ende 2018 in den Wenceslaigasse errichtet und wird bis heute gut angenommen. Die Idee, solche öffentlichen Bücherschränke zu etablieren, entwickelte sich in den 90er-Jahren. Ähnlich wie beim „Bookcrossing“, der kostenlose Weitergabe von Büchern an Unbekannte, soll mit diesen Angeboten der Austausch von Literatur unterstützt werden. Die ersten kostenlosen Freiluft-Bibliotheken in Deutschland wurden in Bonn, Darmstadt und Hannover realisiert. In Hannover gibt es mittlerweile mehr als 30 solcher Bücherschränke.

Von Kai-Uwe Brandt