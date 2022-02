Wie das Steinarbeiterhaus Hohburg die Corona-Zwangspause beendet

Lossatal/Hohburg

Sie ist klein, aber fein und wurde eigens zur Begrüßung der ersten Gäste aufgebaut. Nach siebenmonatiger Corona-Zwangspause öffnet das Museum Steinarbeiterhaus am 13. Februar wieder seine Türen und lockt zugleich mit einer ganz besonderen Kabinettausstellung nach Hohburg. So sind in der rustikalen Kantine des historischen Fachwerkbaus unter anderem Wurzener Industriegrafiken zu sehen, die bis auf eine Leihgabe aus dem Fundus der Einrichtung stammen.

Museumsleiter Matthias Müller richtet seinen Blick auf die gut zwei Meter große Originalzeichnung der Leipziger Kunstanstalt Eckert & Pflug, die die beeindruckende Werksanlage der Maschinenfabrik und Eisengießerei von Gustav Adolph Schütz aus der Vogelperspektive zeigt. „Damals gab es noch keine Drohnen, um so etwas auf Papier zu bringen“, verweist der Diplomhistoriker auf das Entstehungsdatum 1929 der detailgetreuen Arbeit.

Maschinenfabrik & Eisengießerei Schütz in Vogelperspektive

Den außergewöhnlichen Zeitzeugen erhielt das Steinarbeiterhaus übrigens von der heutigen Firma Neuman & Esser. Das Familienunternehmen mit Gründungssitz in Aachen übernahm im Zuge der Privatisierung am 15. Februar 1991 das Werk III des Volkseigenen Betriebes Mafa mit 150 Mitarbeitern. „Was das Bildnis außerdem zeigt, ist die imposante Schönert-Mühle. Allerdings mit dem Schriftzug der Maschinenfabrik“, so Müller. Denn das 1912 errichtete Getreidesilo wurde 1931 mitsamt des angrenzenden Areals von der Firma Schütz gekauft.

Leihgabe mit interessanten Details: Auf dem Jubiläumsblatt sind die Anfänge der Wurzener Maschinenfabrik 1879 zu erkennen und welche Dimensionen das Werk 25 Jahre später hatte. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Auf einer Staffelei im opulenten Goldrahmen befindet sich ein weiteres interessantes Exponat, welches die Anfänge des Unternehmens 1879 dokumentiert und das es vor allem Wilfried Römling angetan hat. „Im Hintergrund der kolorierten Tuschezeichnung lässt sich deutlich und unverkennbar die Muldentalbahn erkennen und eine nicht mehr vorhandene Brücke, die das Gleis der Ferneisenbahn Leipzig – Dresden überquert.“ Bislang suchte er vergeblich nach dem Standort des Viadukts.

Vortrag zur Industriegeschichte mit Wilfried Römling

Römling ist profunder Kenner der Industriegeschichte, Mitglied im Wurzener Geschichts- und Altstadtverein sowie im Heimatverein Hohburger Schweiz aktiv, und wird die aktuelle Kabinettausstellung am 13. März ab 15 Uhr mit einem Vortrag krönen. Letztlich, so der 63-Jährige, stehen sämtliche Grafiken inhaltlich im Zusammenhang mit der Region. Die Maschinenfabrik produzierte zum Beispiel Kompressoren oder Pressluftbohrer für die Steinbrüche der Umgebung. Filterpressen „Made in Wurzen“ nutzten das Hohburger Kaolinwerk, aber ebenso Brauereien.

All das und noch viel mehr erfahren die Besucher vier Wochen nach der Wiedereröffnung des Hohburger Museums am Sonntag. Die reiche Historie will Wilfried Römling, der nach seinem Maschinenbau-Studium 1985 als Konstrukteur in der Mafa und bis zu seinem Ruhestand Ende 2021 bei Neuman & Esser arbeitete, dann mit interessantem Bildmaterial untermalen. Dazu gehört auch die frühere Stadtbrauerei Wurzen. Das ehemalige Brauhaus am Markt, Ecke Badergasse, wurde 1826 von der Stadt Wurzen und den brauberechtigten Bürgern erworben, an einen Braumeister verpachtet und später verkauft.

Werbeplakat der Stadtbrauerei Wurzen um 1895: Knapp 100 Jahre später wurde der Betrieb für immer geschlossen. 1993 erfolgte der Abriss der verfallenen Gebäude am Markt, Ecke Badergasse. Quelle: Kai-Uwe Brandt

1979 erfolgte die Einstellung des Braubetriebes, 1984 die endgültige Schließung und 1993 schließlich der Abriss des ruinösen Gebäudes. Damals konnte ein Schütz-Kompressor aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gerettet werden, erzählt Müller zum Schluss. Er schmückt heute den Maschinenraum auf dem Freigelände des Volkskunde- und Technikmuseums in der Kirchgasse.

Wiedereröffnung des Museums Steinarbeiterhaus Hohburg mit einer Kabinettausstellung von Industriegrafiken ab 13. Februar, Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, Vortrag zur Wurzener Industriegeschichte mit Wilfried Römling am 13. März ab 15 Uhr in der Museumskantine

Von Kai-Uwe Brandt