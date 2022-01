Wie der leergeräumte Colditzer Forst wieder ein Wald wurde

Bad Lausick/Colditz

Vor zwei Jahrhunderten initiierte Heinrich Cotta, Begründer der Forstakademie Tharandt – der zweitältesten der Welt nach der in St. Petersburg –, die planmäßige Bewirtschaftung des Colditzer Forstes. Unter der Regentschaft des sächsischen Königs Friedrich August begann Cotta, der 1811 mit seiner Forstlichen Lehranstalt nach Tharandt übergesiedelt war, zwischen Bad Lausick und Colditz mit der „Umwandlung dieses Waldes von Laub- in Nadelholz im Jahre 1822“. So ist es zu lesen auf dem 1864 errichteten alten Jägerstein. Nadelholz statt Laubbäume – ein Verdienst?

Eine Karte des Colditzer Forstes von 1821. Quelle: Staatsbetrieb Sachenforst

Historische Forstkarten zeigen den Wandel

200 Jahre später ist die Fichte aus dem Colditzer Forst wieder verschwunden. Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer sorgten schneller als geplant dafür. Wie der Wald im Laufe der Generationen sein Gesicht verändert, nachzuvollziehen ist das an einem besonderen Schatz: den in akribischer Handarbeit immer wieder aktualisierten Bestandskarten des Reviers Colditz aus den Jahren 1821 bis 1922. Bis vor Kurzem dort archiviert, lagern sie inzwischen im Sachsenforst-Sitz in Graupa. Für Forstdirektor Andreas Padberg, der den Bezirk Leipzig des Staatsbetriebes leitet, sind sie einzigartige Dokumente eines faszinierenden Wandels und einer klar strukturierten, mehrfach aber von Rückschlägen geprägten Arbeit mehrerer Förster-Generationen.

Die Colditzer-Forst-Karte 1892 zeigt: Die Fichte dominiert. Quelle: Staatsbetrieb Sachenforst

Nach 1945 wurde massiv abgeholzt

„Als Cotta hier begann, war der Forst übernutzt. Laubwald gab es nur in Resten. Eiche aufzuforsten ist anspruchsvoll. Fichten dagegen lassen sich auch auf den verlichteten Flächen anbauen. Zudem war damit der Holzhunger der damaligen Zeit besser zu befriedigen“, sagt Padberg: „Dieser Weg sollte aber nicht beim Nadelholz enden. Der Wille des Umwandelns nach ein, zwei Generationen war klar formuliert. Doch dann gab es dazu nicht die Möglichkeiten.“ Die beiden Weltkriege bremsten die Forstwirtschaft; nach dem zweiten wurde bis in die fünfziger Jahre Holz eingeschlagen, um es als Ausgleich für Kriegsschäden in die Sowjetunion zu bringen. Um Größenordnung dessen zu verdeutlichen: Was Wetter und Schädlinge seit 2017 an Bäumen im Colditzer Forst vernichteten, entspricht gerade einmal der Hälfte des nach 1945 als Reparation Eingeschlagenen.

Der alte Jägerstein erinnert an den Beginn der Wiederbewaldung des Colditzer Forstes 1802. Die Botschaft irritiert auf den ersten Blick. Quelle: Ekkehard Schulreich

Fichte sollte der Pionier sein, die Eiche folgen

„Der Colditzer Forst war – in der dokumentierten Zeitreihe – nie so alt und so baumartenreich wie heute“, sagt Andreas Padberg. Und der Laie, der offenen Auges durch den von neu entstandenem Offenland und Pflanzungen veränderten Forst geht, wundert sich. Padberg stützt sich auf die historischen Karten des Colditzer Archivs, das die demnächst in den Ruhestand wechselnde Revierförsterin Barbara Kotschmar „immer gehütet hat“. Cotta selbst beschreibt die Situation 1821 so: „Räumden und Blößen, bestanden mit einzelnen Eichen, Ellern und Hornbäumen (Hainbuchen).“ Über Jahrzehnte breitete sich auf den Bestandskarten das Grau für Fichte aus. Doch spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts entschied man, die Nadelholz-Blöcke von Ost nach West aufzubrechen und verstärkt Eichen und andere Laubarten zu pflanzen. Die Kahlschläge nach dem Zweiten Weltkrieg trafen vor allem ältere Bäume. Seither nimmt der Anteil alter Laubbäume kontinuierlich zu. Auf mehr als 13 Hektar stehen heute Stieleichen, die 133 bis 158 Jahre alt sind.

Die Baumartenkarte 2021 für den Colditzer Forst zeigt: Der Wald wird vielfältiger, was Arten und Alter betrifft. AKL steht für Altersklasse, Bi = Birke, Bu = Buche, Ei = Eiche, Nb = Nadelbäume, vor allem Kiefern in Mischung mit Laubbäumen, SHL = sonstige Hartlaubbaumarten wie Ahorn und Esche. Quelle: Staatsbetrieb Sachenforst

Zustand der Eiche bleibt kritisch

Die Eiche ist inzwischen die Hauptbaumart im Forstbezirk Leipzig. Der zum Jahresende vorgelegte Waldschadensbericht für Sachsen zeigt, dass sich trotz des feuchten und kühlen Sommers der Zustand der Eiche weiter verschlechterte – vor allem dort, wo der Grundwasserspiegel sinkt und von den Wurzeln nicht mehr erreicht wird. Altbäume sterben etwa im Streitwald und Naunhofer Forst in größerer Zahl ab. Weniger stark auf Witterungseinflüsse reagiert die Buche. Allerdings sind viele abgestorbene Buchen etwa im Stadtwald Grimma und bei Klosterbuch an der Mulde zu sehen. Esche und Ahorn sind nach wie vor durch das Triebsterben beziehungsweise die Rußrinden-Krankheit betroffen. Zahlreiche alte Birken sind aufgrund von Dürre tot.

Aufforstung und Naturverjüngung für mehr Wald

„Positiv ist, dass junge Waldbestände aus Pflanzung oder Naturverjüngung die Trockenperioden gut überstanden haben“, resümiert Andreas Padberg: „Sie wecken die Hoffnung, dass in der nächsten Generation an das wärmere Klima angepasste Bäume heranwachsen.“ 2021 wurden allein im Landeswald auf 118,5 Hektar rund 556 000 Bäumchen gepflanzt, mehr als die Hälfte davon Stiel- und Traubeneichen. Zudem wurde auf zwölf Hektar Aufforstung aufgrund von Trockenschäden nachgepflanzt und zusätzlich 44 000 Sträucher zur ökologischen Gestaltung von Waldrändern in den Boden gebracht.

