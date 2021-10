Wie kommt der Pereser See zu seinem Namen?

Groitzsch/Neukieritzsch

Jedes Gewässer braucht einen Namen. Welche Regeln dafür gelten und wie lange die für den Pereser See namensgebende Ortschaft existiert hat.

Wer bestimmt eigentlich, wie Bergbaufolgeseen heißen? Ist der Name Pereser See schon endgültig?

Ein eindeutiges Verfahren dazu gibt es nicht. Die heute üblichen Seenamen sind durchweg im Zuge der Braunkohlenplanverfahren festgelegt worden, wobei in den meisten Fällen auf „verlorene Orte“ und in einigen auf anliegende Ortslagen (Zwenkauer, Markkleeberger, Störmthaler See) zurückgegriffen wurde. Vor einigen Jahren klagte ein ehemaliger Magdeborner Bürger beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, er wollte statt „Störmthaler See“ den Begriff „Magdeborner See“ durchsetzen. Das Gericht nahm die Klage nicht an und bestätigte überdies grundsätzlich die Verfahrensweise der „Seetaufen“ im Zuge öffentlich rechtlicher Verfahren.

Wie lange bestand die Ortschaft Peres?

Peres gehörte zur Gemeinde Peres-Pulgar und lag früher nordwestlich von Neukieritzsch. Während der Ortsteil Pulgar dem Bau der Chemischen Werke Böhlen weichen musste, kam für Peres mit seinen zuletzt 146 Einwohnern in den Jahren 1982 und 1983 das Ende durch den Tagebau Peres. In Erinnerung an den Ortsteil wurde im Jahr 2000 der „Pereser Blick“ eingeweiht“, ein Aussichtshügel östlich von Groitzsch. Im Groitzscher Ortsteil Großpriesligk gibt es eine Pereser Straße, in der ehemalige Pereser ein neues Zuhause fanden.

Kann man heute schon sagen, wem der Pereser See einmal gehören wird?

Die Liegenschaften in den abgebauten und noch abzubauenden Bereichen befinden sich im Eigentum des Bergbauunternehmens Mibrag. „Damit“, so Regionalplaner Andreas Berkner, „liegt auch deren Verwertung beim Unternehmen. Insofern sind Prognosen zur Entwicklung derzeit verfrüht.“

Von Simone Prenzel