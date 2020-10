Wie sich Grundschüler aus Wurzen die Stadt der Zukunft vorstellen

Wurzen

Erfinder Daniel Düsentrieb, die bekannte Comicfigur von Walt Disney, hätte gewiss seine wahre Freude an den Viertklässlern der Diesterweg-Grundschule gehabt. Denn mit welcher Finesse die kleinen Ingenieure am Projekt „ First Lego League Junior“ tüftelten, davon konnten sich bereits ihre Eltern überzeugen.

Seit dem vergangenen Schuljahr 2019/2020 kreierten und bauten die Mädchen und Jungen unter dem Motto „Boomtown-build“ verschiedene Lego-Modelle als Orte zum Arbeiten und Leben. Was sich hinter der Idee von „ First Lego League Junior“ (FLL) verbirgt, erklärte Schulleiterin Heike Kempe. „Vor allem geht es darum, den Kindern spielerisch einen Einstieg in die Welt der Forschung und Robotik zu ermöglichen.“

Unternehmen aus Leipzig sponsert die Projekt-Baukästen

Als Unterrichtsmaterial dienten hierfür sogenannte „ Lego Education WeDo Sets“. Jene Baukästen sponserte die Sage GmbH mit Sitz in Leipzig, während der Förderverein der Diesterweg-Grundschule die dazu notwendigen Tablets zum Steuern der Modelle finanzierte. „Dank der digitalen Schreibtafeln erlernen die Kinder intuitiv das Programmieren der beweglichen Teile und können ihre Konstruktionen bewegen sowie akustisch animieren“, so Kempe.

Den eigentlichen Anstoß für das Projekt in der Eduard-Schulze-Straße 3 gab Anja Schiemann, deren Sohn Bruno ebenfalls zu den pfiffigen Technikern gehört. Die 49-Jährige ist Softwaretester beim Unternehmen Sage und erhält von ihrem Arbeitgeber fünf Tage im Jahr, um sich gemeinnützig zu engagieren. Letztlich brachte sie ein Vortrag des Leipziger Vereins Hands of Technology über FLL auf den Gedanken, das Projekt nach Wurzen zu holen. Zudem coachte Schiemann mit Klassenleiterin Sylvia Hoffmann-Stamm, Mathelehrerin Jule Kryst und Elisa Zschau, die an der Schule ihr freiwilliges soziales Jahr absolvierte, die stolzen Baumeister. Immerhin präsentierten sie jetzt allesamt ihre Werke mit viel Enthusiasmus vor den Mitschülern.

Richtfest für das Haus der Zukunft: Im Gebäude gibt es ein Restaurant, einen Garten für den hilfsbereiten Roboter und auf dem Dach sogar eine Landebahn für das Flugmobil. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Erfindergeist der Schüler wird mit Goldmedaille belohnt

Unter anderem surrte leise von einem Elektromotor angetrieben das Mondfahrzeug Milo über den Lehrertisch, stoppte dann vor einem Hindernis und verkündete: „Ha, hier ist der Mond.“ Mateo, Mattis, Luis und Nick beeindruckten mit einer Autowerkstatt sowie Niklas, Arthur, Paul und Bruno mit einer fahrenden Leuchtschnecke. Ihr Publikum begeistern konnten aber genauso die Gruppe zwei ( Mühle, Aufzug, Schiebetor) und das Team vier (Richtfest).

Für den Erfindergeist ernteten die Viertklässler am Ende reichlich Applaus. Jeder erhielt darüber hinaus eine Goldmedaille und alle das Lob von Schulleiterin Kempe. „Es ist einfach toll, zu sehen, was die Kinder hier gemeinsam geleistet haben.“

Von Kai-Uwe Brandt