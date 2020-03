Wie sind Muldentalkliniken für die ersten Corona-Fälle gerüstet?

Landkreis Leipzig

Wie bereitet man sich auf die Katastrophe vor? Die Krisenstäbe tagen, Regeln fürs Zusammen- oder besser gesagt Getrenntleben werden nahezu im Stundentakt verkündet. Besonders gefordert sind die Krankenhäuser, die sich auch im Landkreis Leipzig für die erwarteten ersten Corona-Fälle wappnen.

„Die Zahl der Patienten wurde bereits deutlich nach unten gefahren, um Luft zu haben“, erklärt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken GmbH. „Aktuell ist nur jedes zweite Bett belegt. Am Wochenende waren es sogar nur 35 Prozent.“ Noch seien keine schwerkranken Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Grimma und Wurzen zu versorgen. „Wie lange das noch so bleibt, wissen wir nicht.“

Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer Muldentalkliniken. Quelle: Acura-Kliniken

Behandelt werden nur noch Fälle, die nicht warten können

Spätestens mit der Bitte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, alle medizinisch nicht notwendigen Eingriffe zu verschieben, schaltete die Klinik in der Vorwoche in den Krisen-Modus. „Inzwischen haben wir unseren Pandemie-Stab aktiviert. Die Klinikleitung berät täglich. Am Wochenende finden Telefonkonferenzen statt. “ In Absprache mit den Chefärzten seien die zuvor akribisch ausgearbeiteten Operationspläne längst über den Haufen geworfen worden. „Behandelt werden nur noch Fälle, die nicht warten können.“

Schutzausrüstung reicht nicht mehr ewig

Bereits vor vier Wochen habe er den Einkauf angewiesen, alles aufzukaufen, was der Markt an Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und kritischen Medikamenten hergibt, berichtet der Klinikchef. „Doch das“, konstatiert Schuffenhauer, „ist leider nicht sehr viel. Wir bekommen aktuell nur einen Bruchteil dessen geliefert, was wir bestellen.“ Es fehle vor allem an Mund-Nase-Schutz und Handschuhen. Die Lage, so Schuffenhauer, sei noch nicht dramatisch. Noch würde die Ausrüstung für drei bis vier Wochen reichen. Außerdem habe er vor wenigen Stunden die Mitteilung der Sächsischen Krankenhausgesellschaft erhalten, dass die erste Tranche Schutzausrüstung in Sachsen eingetroffen sei. Zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass sich die Lage vorerst entspannt.

Desinfektionsmittel bald made in Grimma ?

Selbst ist der Mann – lautet dafür die Devise beim Thema Desinfektionsmittel. „Wir stehen in engem Austausch mit der Collm-Klinik in Oschatz, den Kollegen wurde eine größere Lieferung Alkohol angeboten. Sollte der geeignet sein, wollen wir versuchen, von einer Grimmaer Apotheke 500 Liter Desinfektionsmittel herzustellen zu lassen.“ Und das nicht nur für den Eigengebrauch, sondern zum Beispiel auch für Rettungsdienste, die ebenfalls händeringend versuchen, ihre Mitarbeiter zu schützen.

15 Mitarbeiter in vorsorglicher Quarantäne

Dreh- und Angelpunkt allerdings bleibt die personelle Ausstattung. „Wie in vielen anderen Krankenhäusern auch haben wir mit einem erhöhten Krankenstand zu kämpfen.“ Mehr Mitarbeiter als in den Vorjahren seien derzeit durch Erkältung oder Infekt ausgefallen. „Außerdem haben wir 15 Beschäftigte vorsorglich gebeten, zu Hause zu bleiben, weil sie im Urlaub in Risikogebieten waren.“ Hierfür würde sich Mike Schuffenhauer übrigens eine einheitliche Regelung wünschen. „Es bleibt den Kliniken überlassen, wie sie in solchen Fällen verfahren. Wir haben unsere Mitarbeiter gebeten, acht Tage in Quarantäne zu gehen. Am fünften Tag werden sie getestet und können dann ab dem neunten Tag wieder arbeiten, wenn sie nicht infiziert sind.“

Ohne Personal machen mehr Intensivbetten wenig Sinn

Ob an den Muldentalkliniken die Versorgung aller 14 Intensivbetten jederzeit abgesichert werden kann? „Im Not-Modus ja“, antwortet Schuffenhauer. „Dann müssten wir über ein anderes Schichtmodell nachdenken. Aber von dieser Situation sind wir Stand heute noch weit entfernt.“ Eine mögliche Aufstockung der Intensivkapazitäten – wie von Spahn forciert – sei im Prinzip möglich. „Aber es gibt einen limitierenden Faktor: Das ist die Zahl der Mitarbeiter, die schwerstkranke Corona-Patienten behandeln können.“ Im Notfall könnten zur Unterstützung auch Medizinstudenten zum Einsatz kommen, um wiederum Mitarbeiter für die Corona-Fälle freizulenken.

Schuffenhauer : Kliniken brauchen finanzielle Sicherheit

Zudem vertrauen die Muldentalkliniken darauf, dass die ihnen durch die Krise entstehenden Einnahmeausfälle unbürokratisch aufgefangen werden. „Krankenhäuser landauf, landab brauchen die finanzielle Sicherheit, dass sie die Krise überstehen“, appelliert der Geschäftsführer. Hier sei die Politik gefragt, die getroffenen Versprechen einzuhalten. „Denn wem ist geholfen, wenn wir uns sorgen müssen, ob wir am Monatsende Löhne, Gehälter und andere Rechnungen noch zahlen können?“ Aktuell habe der Bund nachgebessert, um die wirtschaftliche Stabilität der Kliniken zu sichern. „Ob die Maßnahmen ausreichen, werden wir nach der Krise sehen.“

Auf Corona-Stresstest würden Muldentalkliniken gern verzichten

Verstörende Bilder aus Italien und Spanien, wo Ärzte und Schwestern an ihrer Belastungsgrenze arbeiten und dennoch nicht allen helfen können, beunruhigen natürlich auch die Mitarbeiter in Wurzen und Grimma. „Unser Personal wird an vorderster Front stehen, wenn es auch im Landkreis zu den ersten schweren Fällen kommt. Wir müssen deshalb alles tun, um sie zu schützen.“ Auf einen Stresstest für die Muldentalkliniken würde Schuffenhauer indes gern verzichten. „Unsere Hoffnung ist, dass die Pandemie in Deutschland nicht so stark wütet.“

Von Simone Prenzel