Wiederaufbau des Reußischen Hofes kommt ins Stocken

Thallwitz

Eigentlich sollten im Saal des Reußischen Hofes bereits Ende Juli die ersten Veranstaltungen stattfinden. Doch der Wiederaufbau des Gasthofes nach der verheerenden Brandkatastrophe vom 22. auf den 23. April, bei der der Wirt ums Leben kam, verzögert sich. Damals zerstörte das Feuer nicht nur die Gaststube und den Wohnraum der gemeindeeigenen Immobilie. Durch Rauch und Löscharbeiten wurde ebenso der Saal in Mitleidenschaft gezogen.

Alter Dachstuhl weist Holzwurmbefall auf

„Leider haben wir unsere Hoffnung auf eine rasche Sanierung des Hauses mittlerweile begraben“, berichtet Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Ein Grund sei der Dachstuhl. Denn bei der Begutachtung der Balkenkonstruktion entdeckte ein Sachverständiger nicht nur Brandschäden, sondern auch Holzwurmbefall. Daher stehen jetzt lediglich noch die Giebelwände. Zudem, so Pöge, müsse eine Ziegeldecke eingezogen werden. „Das erfordert unter anderem die Neuberechnung der Statik.“ Die Gemeinde Thallwitz will darüber hinaus keine halben Sachen machen und den Reußischen Hof im Originalzustand herrichten sowie moderne Standards halten. „Deswegen stimmen wir jederzeit alle Details des Vorhabens mit der Denkmalschutzbehörde ab.“ Momentan läuft ein sogenannter Teilbau-Genehmigungsantrag beim Landratsamt.

Gemeinde muss 300 000 Euro aus eigener Tasche zahlen

Der Kraftaufwand kostet allerdings Zeit und Geld. Bürgermeister Pöge rechnet mit gut 300 000 Euro, „die bei der Gemeinde hängen bleiben“. Schließlich zahlt die Versicherung ausschließlich, was Feuer, Ruß und Rauch vernichteten oder unbrauchbar machten. Für den Rest kommt die Kommune auf. So zum Beispiel für die Küche. „Zunächst dachten wir, dass es reicht, die Geräte zu reinigen.“ Aber die zwei Jahrzehnte nach ihrer Anschaffung haben Gebrauchsspuren hinterlassen. Und das neue Edelstahlmobiliar würde den Gemeindeetat um rund 160 000 Euro schmälern.

Der Wiederaufbau des Reußischen Hofes wird schätzungsweise anderthalb Millionen Euro kosten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Derzeit geht Pöge von einer Gesamtinvestition für den Wiederaufbau des Reußischen Hofes in Höhe von anderthalb Millionen Euro aus. Dazu gehöre eben auch die Erneuerung der Elektrik und der Lüftungsanlage. Die Bewirtschaftung des Saals terminisierte das Gemeindeoberhaupt bei aller Vorsicht vor weiteren Rückschlägen auf Ostern 2020. Um jedoch einen Winterbetrieb mit kulturellen Veranstaltungen aufrecht zu erhalten, stellt Thallwitz dem neuen Betreiber des Reußischen Hofes, Thomas Genedl, das Kulturgut zur Verfügung.

Neuer Betreiber nutzt Kulturgut für Veranstaltungen

„Wir starten hier schon am 11.11. mit einem Martinsgans-Essen“, kündigt Elen Defort, Mitarbeiterin von Genedl Catering, an. Am 1. Dezember wartet dann ein Advents-Brunch auf die Gäste sowie am 13. und 20. Dezember zwei Kabarettabende mit den Academixern. Einlass für das Programm „Trenn Dich!“ am 13. und “Eine himmlische Nummer“ am 20. sei jeweils 18.30 bis 19 Uhr. Außerdem werde den Besuchern ein Drei-Gänge-Menü serviert, so die 32-Jährige.

Kulinarisch verwöhnen möchte das Team um Genedl auch während der Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember mit einem Brunch. Nicht zuletzt wird am 22. Dezember die Tradition eines kleinen Weihnachtsmarktes fortgeführt. Den Veranstaltungsreigen des Jahres 2019 beschließt letztlich eine Silvesterparty ab 19 Uhr mit Galabüfett sowie Live-Musik. „Für gute Laune sorgt die SFW-Band aus Jessen und präsentiert Rock- und Popsongs, volkstümliche Gassenhauer sowie beliebte Schlager“, verrät Defort. Weitere Infos und Kartenbestellung unter kontakt@reussischer-hof-thallwitz.de oder Telefon 03425/81 86 53.

Spenden für den Wiederaufbau

Im Übrigen kamen laut Bürgermeister Thomas Pöge bis heute etwa 20 000 Euro für den Wiederaufbau des Reußischen Hofes zusammen. „Für den kontinuierlichen Baufortschritt sind wir natürlich weiterhin auf finanzielle Zuwendungen angewiesen.“

Spenden zugunsten des Reußischen Hofes auf folgendes Konto: Sparkasse Muldental, IBAN: DE56 8605 0200 1041 0426 60, BIC: SOLADES1GRM. Verwendungszweck: „ Wiederaufbau Reußischer Hof Thallwitz“

Von Kai-Uwe Brandt