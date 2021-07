Ronny M.s Strafakte ist gut gefüllt. Vor dem Amtsgericht Grimma musste er sich am Dienstag für seine vorerst letzten Taten – zwei Einbrüche – verantworten. Die Richterin verurteilte ihn zu einer knapp zweijährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung, sein Verteidiger kündigte an, gegen das Urteil in Revision gehen zu wollen