Wildtiere in Not: Feuerwehr ist im Landkreis Leipzig die beste Adresse

Landkreis Leipzig

Ein übers Eis irrender Waschbär, zwei scheinbar angefrorene Schwäne und zwei ins Eis eingebrochene Rehe. Besorgte Bürger riefen in letzter Zeit im Landkreis mehrfach die Rettungskräfte, weil wilde Tiere offenbar in Not geraten waren. Aber ist die Feuerwehr dafür zuständig? Oder gehören solche Vorfälle zum Lauf der Natur und sollten diesem überlassen werden?

Ein klares Ja für den Ruf nach der Feuerwehr kommt dazu von den Rettungskräften selbst. Grundsatz für die Arbeit der Feuerwehren sei das Retten von Menschen, Tieren und Sachwerten, sagt Nils Adam, Kreisbrandmeister und damit oberster Feuerwehrmann im Landkreis Leipzig. Damit gehöre auch die Rettung von Tieren mit zum Geschäft der Feuerwehren.

Das gelte nicht nur bei Haus- oder Zuchttieren, so Adam. So wie die Feuerwehr eingreife, wenn ein Pferd in eine Grube gestürzt ist, tue sie das auch, wenn ein Reh sich in einem Zaun verfangen hat. Und eben auch bei dem im Winter immer wieder auftretenden Fall eines auf einer Eisfläche angefrorenen Schwans.

„Es gibt Mobiltelefone“

In Regis-Breitingen irrte ein Waschbär über das Eis eines Teiches. Ein Jäger erlegte das offenbar kranke Tier, ehe Feuerwehrleute es vom Eis holten. In Rötha waren am zurückliegenden Wochenende zwei Rehe in den Stausee eingebrochen. Passanten hatten deswegen den Notruf gewählt. Die Tiere konnten von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden.

Für Adam ist es auch Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung, in so einem Fall zum Mobiltelefon zu greifen. Es gebe nun einmal die Möglichkeit, die Feuerwehr zu rufen, es gebe Mobiltelefone.

In Rötha konnte die Feuerwehr zwei Rehe nur noch tot aus dem Stausee bergen. Quelle: Feuerwehr Rötha

Adam kennt zahlreiche Beispiele dafür, dass Feuerwehren wegen Tieren ausrückten. Sei es, um einen mehrere tausend Euro teuren Ara einzufangen oder eine Schlange, sei es wegen „des klassischen festgefrorenen Schwans“, oder wegen eines Waschbären, der auf einem Strommast sitzt. In so einem Fall werde dieses Tier von Menschen als niedlich empfunden.

Disponent in der Rettungsleitstelle entscheidet

Teilweise, sagt der Kreisbrandmeister, sei auch Unwissenheit darüber im Spiel, was der Lauf der Natur sei. Aber, fügt er hinzu: „Wer legt fest, was der natürliche Kreislauf sei, in den wir ja selbst eingreifen.“

Im Zweifelsfall entscheide der Disponent in der Rettungsleitstelle, bei dem der Notruf eingeht, sagt David Zühlke, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes im Landkreis Leipzig. Der lege anhand der vom Anrufer übermittelten Informationen und seiner fachlichen Vorgaben fest, ob aus dem Notruf ein Einsatz wird. Für ihn als Feuerwehrmann, versichert Zühlke, sei es selbstverständlich, auch Tiere zu retten.

Während Beobachter in solchen Fällen wohl immer emotional handeln, wenn sie den Notruf wählen, gibt es rechtlich keine verbindliche Regelung. Darauf weist Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage hin: „Für Wildtiere, die ohne eine menschliche Einwirkung in Gefahr geraten, gibt es keine rechtliche Regelung. Es liegt in der Eigenverantwortung des Einzelnen hier einzugreifen.“

Beachtet werden müsse, dass es bei jagdbaren Wild ein so genanntes Aneignungsrecht des Jägers gibt. Solche Tiere dürften nicht ohne Einverständnis des jeweiligen Jagdinhabers aus der Natur entnommen werden. Deswegen wurde in den beiden Fällen in Regis und in Rötha jeweils der zuständige Jäger hinzugezogen.

„ Feuerwehr ist die beste Adresse“

Auch beim Landesjagdverband Sachsen hat Vizepräsident Wilhelm Bernstein eine eindeutige Meinung. Dass Menschen, wenn sie in Not geratene wilde Tiere sehen, die Feuerwehr rufen, „das ist die richtige Entscheidung“. Bei Wild im Eis oder angefrorenen Schwänen sei die Feuerwehr die beste Adresse. „Es gibt keine andere Institution, die die Ausrüstung und die Fähigkeit hat, den Tieren zu helfen, ohne die eigenen Leute in Gefahr zu bringen“, ist er überzeugt.

Und Bernstein weiß, wovon er spricht. Denn er sei früher selbst Brandinspektor einer großen Feuerwehr gewesen. Wenn es darum gehe, Leben zu retten, mache er keinen Unterschied zwischen Haus- und Wildtieren, sagt der Vizepräsident des Jagdverbandes.

Von André Neumann