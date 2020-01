Willkommen Baby: Beratung für junge Eltern im Muldental

Grimma

Endlich ist das Baby da. Doch neben der Freude über den Nachwuchs stehen die jungen Eltern vor großen Herausforderungen, den Alltag zu bewältigen. Der Landkreis Leipzig unterbreitet Betroffenen zahlreiche Beratungsangebote. Speziell darauf spezialisiert hat sich das Team der Familienbildung von der Arbeiterwohlfahrt Mulde-Collm ( AWO). Unter Leitung von Sozialpädagogin Sarah Wenge, selbst zweifache Mutter und ausgestattet mit Erfahrungen aus einer achtjährigen Tätigkeit in einem Mutter-Kind-Heim, werden im Einzugsgebiet des früheren Muldentalkreises finden verschiedene kostenfreie Gesprächsrunden statt. Diese führt Wenge als öffentlichen Veranstaltungen unter dem Titel „Willkommen Baby“, aber auch bei Familien direkt zu Hause durch.

Reihe soll auch nach Wurzen kommen

Die Auftaktveranstaltung in diesem Jahr fand kürzlich im Grimmaer Mehrgenerationenhaus am Nicolaiplatz 5 statt. Die Reihe ist für Eltern mit Babys bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres gedacht und soll zukünftig auch im Wurzener AWO-Familientreff am Markt stattfinden. Denn ist das Baby da, kommen mit ihm auch viele Fragen: An welche Anträge muss ich jetzt denken? Welche finanzielle Unterstützung kann ich von Bund oder Land bekommen? Wie organisiere ich einen Kita-Platz? Wie ernähre und fördere ich mein Baby? All diese Fragen und Themen will und kann Sarah Wenge beantworten.

Endlich ist das Baby da – doch wie bewältige ich den Alltag mit diesem kleinen Mensch? Antworten auf ihre Fragen bekommen junge Eltern auch im Mehrgenerationenhaus Grimma. Quelle: Thomas Kube

„Beim ersten Treffen erhalten die Eltern auch ein Willkommensgeschenk für ihr Kind. „Die werden von unseren Kooperationspartnern, den Muldentalkliniken und dem dm-Drogeriemarkt, spendiert. Darüber hinaus gibt es natürlich viele Informationsbroschüren mit weiteren Ansprechpartnern und Kontaktadressen“, so Wenge.

Nächster Termin in Grimma am 8. Mai

Nächster Baby-Mütter-Treff ist am 8. Mai von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationhaus Grimma. Weitere Auskünfte auch unter 0176/30105640 oder Mail: fabi@awo-mulde-collm.de.

