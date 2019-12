Winterbaustelle in Wurzen: DDR-Block bekommt Fahrstuhl

Wurzen

Im 25. Jahr des Bestehens hat sich die Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (WGW) das schönste Geschenk selbst beschert. Denn das kommunale Unternehmen schließt 2019 mit einem positiven Geschäftsergebnis ab. Zur nötigen Liquidität, informiert Geschäftsführer Peter Sauer, trugen unter anderem die Verkäufe von kleinen, unsanierten und denkmalgeschützten Häusern bei – „vor allem in der Ostvorstadt“.

Vierter Eingang der Liscowstraße wird Winterbaustelle

„Dank der soliden Geschäftsbasis können wir unsere ganze Kraft in größere Projekte stecken“, sagt der 57-Jährige, der die WGW seit Januar 2017 leitet. Eines dieser Vorhaben befindet sich in der Liscowstraße 12 – 30.Hier erneuert der Großvermieter seit Beginn des Jahres den sogenannten 100er-Block. Die DDR-Immobilie, zwischen 1969 und 1971 errichtet, erhält eine Rundum-Komplettkur inklusive neuer Pkw-Stellplätze und Außenanlage. Kostenpunkt in drei Jahresscheiben: 8,2 Millionen Euro. Die ersten dreißig Wohnungen der hinteren drei Eingänge sind bereits fertig und zum Großteil bezogen.

Die Wohnungen der letzten drei Eingänge sind bereits fertig. Der vierte Eingang und erste mit Fahrstuhl ist die Winterbaustelle der WGW. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Der vierte Eingang und folglich der erste mit einem Fahrstuhl wird unsere Winterbaustelle.“ Voraussichtlich im Sommer 2021, hofft Sauer, enden die Arbeiten am bislang teuersten Unterfangen in der noch jungen Geschichte der WGW. Dann bietet der 100er-Block allerdings nicht mehr 100 Wohneinheiten, sondern 96 Zwei-, Zweieinhalb- und Drei-Raum- sowie drei Maisonette-Wohnungen.

Leerstandsquote sinkt seit 2017 und beträgt jetzt 22 Prozent

Ebenfalls auf dem Investitionsplan für 2020 steht Sauer zufolge der Steinhof 21. Der Startschuss für die Umgestaltung des Gebäudes erfolge im Frühjahr. „Da wieder verstärkt größere Wohnungen gerade von jungen Familien gesucht werden, wollen wir hier auf die aktuelle Marktlage reagieren.“ Das dritte Vorhaben fürs kommende Jahr sei die Lüptitzer Straße 11 – 17. Die Mieter dürfen sich über neue Balkone freuen.

Mit der regen Bautätigkeit und der Veräußerung leerstehender Häuser in Privathand konnte die WGW zugleich ihre Leerstandsquote verringern. „Wir müssen dabei natürlich zwischen dem sanierten, teilsanierten und unsanierten Bestand unterscheiden.“ Lediglich sechs Prozent Leerstand verzeichnet das Unternehmen demnach bei modernem Wohnraum, etwa 30 Prozent in teilsanierten und 90 bis 100 Prozent in unsanierten Häusern. „Als ich 2017 bei der WGW anfing, betrug der Mittelwert insgesamt 30 und heute 22 Prozent.“

WGW-Chef wünscht schnellere Bearbeitung in Borna

Alles in allem zeigt sich Sauer mit der wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden. Zwar gebe es wegen der stagnierenden Einwohnerzahlen in Wurzen kaum Neubedarf für Wohnungen, stattdessen aber ein hohes Interesse an gut saniertem Wohnraum mit entsprechendem Umfeld. Wohl auch deshalb wünschte er sich von der Genehmigungsbehörde in Borna ein schnelleres Handeln. „Bis heute warten wir zum Beispiel auf eine schriftliche Antwort unserer Bauvoranfrage bezüglich der Stadtreihenhäuser in der Goethestraße.“ Die WGW möchte entlang der Trasse gern gemeinsam mit einem Investor die Lücke schließen. Doch solange nicht alle Unterlagen vorliegen würden, drehe sich kein Rad auf dem 2700 Quadratmeter großen Areal.

Die WGW ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Wurzen mit Sitz in der Lichtwerstraße 2 und wurde am 1. Januar 1994 gegründet. Sie beschäftigt 15 Mitarbeiter, bewirtschaftet 1350 Wohnungen und verwaltet über 500 Wohnungen für Dritte.

Von Kai-Uwe Brandt