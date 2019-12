Wir sind Machern nominiert Michael Konecny

Machern

Die Wählergemeinschaft Wir sind Machern greift ins Wahlgeschehen ein. Wie Sprecherin Thérèse Goritzka mitteilt, habe die Vereinigung den Macherner Michael Konecny als Bürgermeisterkandidaten nominiert. Der selbstständige Unternehmer kandidierte in diesem Jahr bereits für den Gemeinderat, verfehlte dabei allerdings mit 159 Stimmen den Einzug.

Kita-Neubau in Machern im Fokus

Der Entschluss, seinen Hut in den Ring zu werfen, sei „noch nicht lange her“, erklärte der 49-Jährige, der die Wählervereinigung vor fünf Jahren mit aus der Taufe hob, am Mittwoch. „Schließlich war lange Zeit nicht klar, wie es mit der Macherner Bürgermeisterin weitergeht“, so Konecny gegenüber LVZ. Inhaltlich stehe für ihn das Thema Kita-Neubau ganz oben auf der Agenda. „Hier hängt Machern weit hinter dem Bedarf zurück und die Erschließung weiterer Baugebiete wird die Lage noch verschärfen.“

Als langjähriger Elternsprecher der Grundschule Machern liegt Konecny zudem die weitere Entwicklung der Bildungseinrichtung am Schlosspark sehr am Herzen. „Auch hier muss man frühzeitig auf die steigenden Schülerzahlen reagieren“, regt der dreifache Familienvater an. „Bisher wurde in Machern immer nur reagiert und nicht agiert. Das muss sich ändern.“

Sanierung der Püchauer Kirchbrücke vorantreiben

Als vorrangiges Projekt würde er im Falle einer Wahl auch die Sanierung der Püchauer Kirchbrücke vorantreiben. „Für das Thema hat sich bekanntlich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bei seinem Vorortbesuch interessiert. Jetzt muss man an der Sache dranbleiben und aufpassen, dass der Erhalt der Brücke nicht nur ein Wahlversprechen bleibt.“ Konecny will sich ebenso für die Verbesserung der Parkplatzsituation im Wohngebiet Schlossblick und einen Rad- und Fußweg entlang der Polenzer Straße einsetzen. „Auch die Außenwahrnehmung der Gemeinde und all ihrer Ortsteile muss dringend verbessert werden.“

Die Autovermietung von Michael Konecny in Leipzig. Quelle: André Kempner

Als selbstständiger Unternehmer ist der Macherner seit mittlerweile 1997 tätig. Der gebürtige Leipziger betreibt in der Messestadt eine Autovermietung. „In meiner Tätigkeit als Unternehmer muss ich täglich unter Beweis stellen, dass ich lösungsorientiert denke und handele. Insofern traue ich mir auch zu, die sehr verantwortungsvolle Aufgabe eines Bürgermeisters auszufüllen.“ Den Gemeinderat und die Verwaltung zu motivieren und mitzureißen, um gemeinsam etwas für Machern zu erreichen – dieses Anliegen stehe bei ihm im Vordergrund.

Von Simone Prenzel