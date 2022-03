Wirbel um Handy-Video: Wolf mitten in Machern gesichtet

Machern/Püchau

Das Video kursiert seit Tagen in privaten Whatsapp-Gruppen: Durch Machern läuft ein Wolf, nicht durch die menschenleere Muldenaue oder den abgelegenen Tresenwald. Nein, mitten durch den dicht besiedelten Ortskern. Der Clip ist aus einem fahrenden Auto heraus aufgenommen, sein Urheber unbekannt. Das Tier wird über mehrere Meter verfolgt. Obwohl die Bilder im Dunkeln entstanden sind, ist für die meisten Betrachter auf Anhieb klar: Es handelt sich um einen Wolf, der die Dorfstraße entlang sprintet. Nur einen Steinwurf von Rathaus, Schloss und Kirche entfernt.

Zu Begegnungen mit Passanten kommt es nicht. Nach wenigen Sekunden, die das Tier im Lichtkegel des Autos zu erkennen ist, verschwindet der unverhoffte Besucher wieder aus dem Blickfeld.

Seitdem die Sequenz in der Welt ist, verbreitet sich das Video rasant. Die Reaktionen reichen von gepflegtem Desinteresse bis zu Panikmache. Nicht wenige Macherner finden den Gedanken, dass ihnen ein Wolf im dicht bewohnten Macherner Ortszentrum so nahe kommen könnte, allerdings ziemlich befremdlich.

Aber handelt es sich wirklich um ein Raubtier, das in der Ortsmitte auftaucht? Oder vielleicht doch „nur“ um einen Schäferhund oder einen Goldschakal?

Fachstelle bestätigt Sichtung eines Wolfs in Machern

Die Fachstelle Wolf analysierte die Aufnahme und kommt gegenüber LVZ zu einem eindeutigen Urteil. „Ja, wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tier im Video um einen Wolf handelt“, erklärt Falk Hofer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Die Behörde und deren angegliederte Fachstelle ist für das Wolfsmonitoring im Freistaat zuständig. Bürger hätten das Video bereits vor einigen Tagen übermittelt. Beinahe zeitgleich ging eine weitere Sichtung aus Machern ein, jedoch ohne Foto. „Aktuell gehen wir davon aus, dass es sich bei dem Wolf um ein durchziehendes Tier handelt“, so Hofer.

Nächstgelegenes Rudel lebt in der Dahlener Heide

Das nächstgelegene, offiziell bestätigte Wolfsrudel lebt in der Dahlener Heide. Dessen Territorium erstreckt sich bis in den Wermsdorfer Forst und liegt damit östlich von Wurzen – also in einiger Entfernung zu Machern. „Ob es sich bei dem Wolf im Video um ein Jungtier dieses Rudels oder eines anderen Rudels aus Sachsen oder Deutschlands handelt, kann nicht geklärt werden“, erläutert Hofer. „Jungwölfe bleiben meist ein bis zwei Jahre in ihrem Elternterritorium, bevor sie sich auf Erkundungstouren begeben und abwandern.“ Um ein eigenes Revier zu erobern, würden sie viele hunderte Kilometer zurücklegen.

Wölfe meiden normalerweise Wohnsiedlungen

Aber wie ungewöhnlich ist es, dass ein Tier mitten durch einen Ort läuft? Dazu Falk Hofer: „Alle Tiere, die in einer Kulturlandschaft leben, müssen zwangsläufig an Wohnsiedlungen vorbeilaufen oder diese queren. Da macht der Wolf keine Ausnahme. Wölfe sind jedoch vorsichtige Tiere, die versuchen, direkten Begegnungen mit Menschen in der Regel aus dem Weg zu gehen.“ Aus diesem Grund würden sich Wölfe in der Regel nur abends, nachts oder in den frühen Morgenstunden an Wohnsiedlungen herantrauen. „Häufig bekommen die Anwohner dies daher nicht direkt mit und finden, wenn überhaupt, Hinterlassenschaften zum Beispiel in Form von Pfotenabdrücken.“

Video zeigt, dass sich der Wolf verfolgt fühlt

Das Video aus Machern gilt bei den Experten deshalb schon als ungewöhnlich: „Es kommt relativ selten vor, dass Wölfe Orte direkt durchqueren. Jedoch können sie auf ihrer Wanderung auch mal aus Versehen in einer Ortschaft landen“, meint der Sprecher. Im Fall des Macherner Mitschnittes könnte es so gewesen sein: Das Video zeige ein für den Wolf typisches Verhalten. Es sei klar zu sehen, „dass sich der Wolf unwohl fühlt und einen Ausweg sucht“.

So wichtig es für ein Gesamtbild zur Verbreitung von Isegrim ist, derartige Beobachtungen zu melden, so dringend wird von unüberlegten Aktionen abgeraten. Man solle das Dokumentieren nicht auf die Spitze treiben, rät das LfULG. „In dem Video ist zu erkennen, dass sich der Wolf verfolgt fühlt. Dies führt zu einer Stresssituation. Unter Umständen bringt man damit das Tier, sich selbst und womöglich andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.“ Junge Wölfe könnten zudem neugieriger und weniger vorsichtig reagieren als alte, gibt die Fachstelle zu bedenken.

Ratschläge für unverhoffte Begegnungen mit Isegrim

Sollte es zu einem Aufeinandertreffen kommen und der Wolf sich nicht zurückziehen, rät Hofer Folgendes: „Machen Sie sich bemerkbar und gehen Sie langsam zurück. Sie können dabei reden, rufen oder in die Hände klatschen. Rennen Sie nicht! Falls der Wolf Ihnen wider Erwarten folgt, bleiben Sie stehen und schreien Sie ihn an. Versuchen Sie ihn einzuschüchtern, indem Sie sich großmachen und eventuell etwas nach ihm werfen. Gehen Sie eher auf das Tier zu als von ihm weg“, so der Ratschlag.

Von Simone Prenzel