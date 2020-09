Wird die Alten Schule in Lüptitz zur Tagespflege für Senioren?

Lossatal/Lüptitz

Sie trägt bereits im Namen den Hinweise darauf, dass sie nicht mehr die Allerjüngste ist, die Alte Schule im Lossataler Ortsteil Lüptitz. In diesem Jahr war das betagte Gebäude Bestandteil eines Projektes des Vereins Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland und dessen Partner, der Technischen Universität ( TU) Dresden. Unter dem Motto „Orte schaffen“ hatten zehn Studenten fünf leer stehende Objekten im Landkreis Leipzig begutachtet und eine Nachnutzung entwickelt.

Investition in Barrierefreiheit ist große Hürde

Ein großer Vorteil der Alten Schule ist dabei laut Tobias Maisch vom Studio Wohnbauten in der TU die relativ gute Bausubstanz. „Vorbehaltlich der Herstellung von Barrierefreiheit ist das Gebäude relativ schnell beziehbar, eine größere Investition würde allerdings die Erreichbarkeit des Obergeschosses mittels eines Aufzuges darstellen“, fasst Maisch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit seiner Studenten zusammen.

Mit dieser Erkenntnis habe man sich an die AWO sowie das DRK hinsichtlich der vom Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt ins Spiel gebrachten Möglichkeit gewandt, in dem Gebäude eine Tagespflege unterzubringen. „Die vorhandenen Räumlichkeiten würden aber nur zehn solcher Plätze zulassen, während die Wirtschaftlichkeit erst ab dem zweieinhalbfachen Umfang gegeben wäre“, so Maisch.

Dresdner Architekt sieht großes Potenzial für Nachnutzung

Eine mögliche Option stelle die Einbeziehung des benachbarten sich ebenfalls in kommunaler Hand befindlichen Wohnhauses dar, das schon in früheren Zeiten mit der Alten Schule verbunden gewesen sei. „In jedem Fall macht es in Anbetracht der Nähe des Kindergartens Sinn, in dem Gebäude ein Angebot für die älteren Semester zu schaffen, weil man auf diesem Weg den Austausch zwischen den Generationen befördern könnte“, so der Dresdner Architekt.

Die Kommunalverwaltung möchte in jedem Fall die universitäre Vorarbeit zeitnah aufgreifen. „Ich beabsichtige in den nächsten Wochen gemeinsam mit unserem Eigenbetrieb, die Strukturierung des Areals in Angriff zu nehmen und in Frage kommende Fördermöglichkeiten zu prüfen“, so Kommunalchef Weigelt ( SPD). Nicht zuletzt des benachbarten kommunalen Gebäudes wegen gelte es, „mit einer Brille“ auf die Sache drauf zu schauen. „Die studentische Untersuchung hat ja unsere Tagespflege-Idee bestätigt, nun ist es an uns als Kommune, uns etwas einfallen zu lassen.“

Von Roger Dietze