Home Office... Vor ein paar Tagen klang das nach willkommener Alternative und etwas Neid auf Kollegen, die unbeobachtet neben der heimischen Kaffeemaschine arbeiten und sich unbemerkt mal fünf Minuten auf die Couch brezeln konnten, schwang immer leise mit. Jetzt ist es für viele Menschen im Landkreis alternativlose Realität. Auch die Redakteure der LVZ im Landkreis Leipzig jonglieren, sortieren und aktualisieren ihre Informationen zu minütlich neuen Situationen mehr und mehr vom eigenen Schreibtisch aus. Die Möglichkeiten der Digitalisierung zeigen in überlasteten Netzen, ausgereizten Serverkapazitäten und glühenden Telefonanlagen ihre Grenzen auf.

Vergleichbare Situationen habe ich in der Redakteursarbeit nur zu den Hochwasserlagen 2002 und 2013 in Erinnerung. Da änderte sich die Situation auch im Stundentakt. Redakteure richteten sich mobile Redaktionen im 14 Jahre alten Nissan Sunny ein. Das Handy musste im Dauerregen regelmäßig getrocknet und die Laptoptastatur ständig vom Muldeschlamm gereinigt werden.

Wie zu den Hochwasserlagen vor sieben beziehungsweise 18 Jahren ist es heute im Quarantäne-Home-Office auch. Man denkt nur an eins: Bekommen die Menschen da draußen von uns alle Informationen, die jetzt wichtig sind? Wenn Sie, liebe Leser, Hinweise, Anregungen oder Ideen haben, welche Informationen Sie in dieser außergewöhnlichen Situation, lesen möchten, schreiben Sie uns doch einfach mal. Was bewegt Sie? Wie gehen Sie mit der Situation um? Welche Erfahrungen machen Sie in diesen Tagen – vielleicht sind es sogar gute Nachrichten, die Sie uns erzählen können. Diese Erlebnisse hat es zu den Jahrhundertfluten schließlich auch gegeben – und vielen anderen Betroffenen Mut gemacht. Ich freue mich auf Post von Ihnen.

E-Mail: t.lieb@lvz.de