Lang ersehnt, geliebt und gehasst: Die A72 ist das Straßenbauprojekt Nummer 1 in Sachsen. In einer LVZ-Serie werden die Licht- und Schattenseiten dieser Trasse beleuchtet. Heute Teil 3 über eine Familie, die seit 2013 neben der Autobahn wohnt. Doch es gibt auch Orte, in denen es dank der A72 ruhiger geworden ist.