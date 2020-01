Wohnhausbrand in Brandis – Sieben Personen, darunter zwei Kinder werden verletzt

Brandis

In der Neujahrsnacht ist es in einer Doppelhaushälfte in Brandis zu einem Wohnhausbrand gekommen. Dabei wurden sieben Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Alle wurden dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Etwa 30 Kameraden aus den Ortsfeuerwehren Brandis, Polenz und Beucha wurden gegen 3.30 Uhr alarmiert.

Vorbau steht in Vollbrand

„Als wir eingetroffen sind, stand der hofseitige Vorbau des Hauses in Vollbrand“, erklärte Einsatz- und Wehrleiter von Brandis, Thomas Angeli. Doch schon mit dem ersten Löschangriff habe man die offenen Flammen rasch eingedämmt und die Situation unter Kontrolle gehabt. Geblieben war eine qualm- und rauchgeschwängerte Luft am Einsatzort. Die stammt noch von Glutnestern her, die es noch zu lokalisieren galt.

Sieben Personen, darunter zwei Kinder werden in der Neujahrsnacht bei einem Wohnhausbrand in Brands verletzt. Etwa 30 Kameraden aus Brandis, Polenz und Beucha sind im Einsatz Quelle: Frank Schmidt

Danach wurde mit einer Wärmebildkamera und mithilfe der Brandiser Drehleiter insbesondere im Dachbereich gesucht. „Wir müssen ausschließen, dass dort noch Glutnester zur Gefahr werden können“, erklärte Angeli die Herausforderung, die für viele der Einsatzkräfte nur unter Atemschutz zu bewältigen war.

Wohnhaus unbewohnbar

Zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden vermochte der Wehrleiter zum Zeitpunkt des Einsatzes noch keine Angaben zu machen. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar. Die Beuchaer Straße als Einsatzort für den Lösch- und Rettungseinsatz musste voll gesperrt werden.

