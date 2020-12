Naunhof

Durch einen Wohnungsbrand wurde in Naunhof am Vorabend des Zweiten Advents die vorweihnachtliche Beleuchtung vom Blaulicht zahlreicher Feuerwehren überblendet. Am Samstagnachmittag war es gegen 16.30 Uhr in der Erdgeschosswohnung einer größeren Villa in der Lindenstraße zu einem offenen Feuer gekommen.

Verletzte nach Entstehungsbrand

Einsatzleiter Thomas Conrath sprach von einem „ Entstehungsbrand“, konnte aber noch keine Angaben zur Ursache mit mutmaßlichem Brandherd in der Küche machen. Das festzustellen, sei nun Sache von Brandursachenermittlern. Konkret bestätigte Conrath aber eine verletzte Person.

Anzeige

Blaulicht statt Adventsbeleuchtung: In Naunhof ruft ein Wohnungsbrand zahlreiche Kameraden umliegender Feuerwehren an die Schläuche. Eine Person wird mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Zur Evakuierung der betroffenen Villa in der Lindenstraße kommt eine Drehleiter zum Einsatz. Quelle: MTL-Picture

Dabei habe es sich um die alleinstehende Bewohnerin der betroffenen Erdgeschosswohnung gehandelt. Sie habe selbst Löschversuche unternommen und sich dabei Verbrennungen 1. Grades zugezogen, hieß es. Der Rettungsdienst nahm sie in notärztliche Obhut und brachte sie in ein Krankenhaus.

Evakuierung über Drehleiter

Die etwa 35 eintreffenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Naunhofer Gemeindeverbund sowie aus Pomßen und Grethen aus der Nachbargemeinde Parthenstein konnten den Flammen rasch den Garaus machen. Dennoch kam es zu starker Rauchentwicklung, weshalb die Villa evakuiert werden musste. Betroffen davon war ein einzelner Mann im 1. Obergeschoss sowie drei Personen im Dachgeschoss.

Blaulicht statt Adventsbeleuchtung: In Naunhof ruft ein Wohnungsbrand zahlreiche Kameraden umliegender Feuerwehren an die Schläuche. Eine Person wird mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Zur Evakuierung der betroffenen Villa in der Lindenstraße kommt eine Drehleiter zum Einsatz. Quelle: MTL-Picture

Letztere, eine junge Familie mit Kind, sind über die Drehleiter gerettet worden. So hätten alle rechtzeitig und unverletzt den Gefahrenbereich des Hauses verlassen können, zeigte sich Conrath erleichtert. Indes wurde das Haus von den Floriansjüngern aufwendig belüftet.

Villa vorübergehend unbewohnbar

Ob und wann die Bewohner der oberen Etagen in ihre Wohnungen zurück durften, stand zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fest, da das Gebäude vorläufig als nicht bewohnbar eingestuft wurde. Die Lindenstraße musste für den Blaulichteinsatz komplett gesperrt werden.

Von MTL-News