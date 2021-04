Für die Wohnungsgenossenschaft Wurzen steht demnächst nicht nur die Modernisierung des Wohnblocks in der Theodor-Körner-Straße 74 – 80 an, sondern ebenfalls ein Wechsel in der Führungsetage. Finanzvorstand Birgit Huber geht in Rente, eine Nachfolgerin ist bereits gefunden.