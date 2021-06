Wohnungsgesellschaft Wurzen beendet das größte Vorhaben der Firmengeschichte

Wurzen

Die Gerüste sind bereits gefallen. Bis auf einige Restarbeiten und das Errichten der Außenanlagen neigen sich zwei Bauprojekte dem Ende zu, darunter das bislang größte in der 27-jährigen Geschichte der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (WGW): der 100er-Block Liscowstraße 12 – 30. „Voraussichtlich im Juli, spätestens Anfang August können wir hier das Vorhaben zu einem guten Abschluss bringen“, teilt WGW-Geschäftsführer Peter Sauer mit.

Über den Zeitraum von zwei Jahren sanierte das kommunale Unternehmen den zwischen 1969 und 1971 errichteten DDR-Plattenbau vom Typ Brandenburg im Wurzener Norden. Start der Frischekur war im März 2019. Die Kosten bezifferte der Großvermieter seinerzeit auf knapp 7,5 Millionen Euro. Letztlich seien es 7,7 Millionen Euro geworden, so Sauer. Eine Preissteigerung, die sich noch im Rahmen hält. Zumal sich dafür die moderne Immobilie sehen lassen kann, fügt er an.

Hoher Zuspruch von Mietern für modernisierten 100er-Block

Der Umbau erfolgte in drei Abschnitten. Aus den ehemals 100 Wohnungen entstanden aufgrund veränderter Grundrisse 88, darunter eine Fünf-Raum-Wohnung und neun Vier-Raum-Wohnungen sowie drei Maisonettewohnungen. „Die Vier-Raum- und Fünf-Raum-Wohnungen sind speziell bei Familien mit mehreren Kindern sehr beliebt“, weiß Sauer. Darüber hinaus seien 40 der 88 Wohnungen barrierefrei und über vier Aufzüge im mittleren Abschnitt erreichbar.

„Dieses Angebot richtet sich vor allem an ältere Mieter, die also ganz ohne eine Schwelle von der Straße bis ins neue Zuhause kommen.“ Selbst die Maße für Türrahmen wurden vergrößert, sodass es kein Problem sei, sich mit dem Rollator innerhalb seiner vier Wände zu bewegen. Zuletzt erwähnt der WGW-Chef, dass sämtliche Wohnungen einen Balkon erhielten und mit dem Zukauf städtischer Flächen 48 neue Pkw-Stellplätze vorgehalten werden.

Erfreut zeigt sich Sauer insbesondere über den enormen Zuspruch von Mietern für die Liscowstraße. Denn von den 88 Wohnungen sind mittlerweile 85 schon vertraglich gebunden, für die restlichen drei gebe es Interessenten. „Unsere Investition hat sich also gelohnt.“ Wie er auf Nachfrage sagt, betrage der durchschnittliche Mietpreis (kalt) pro Quadratmeter sechs Euro und sieben Euro für die barrierefreien Wohnungen. „Im Zusammenhang mit der Fertigstellung möchte ich mich auch bei den beteiligten Baufirmen sowie dem Planungsbüro Hagen Weidemüller für die gute Zusammenarbeit bedanken. Obwohl die Corona-Krise die Bedingungen erschwerte, wurden alle Fristen eingehalten.“

Steinhof 21 bietet Wohnen im Grünen für jungen Familien

Mit dem Abschluss der Arbeiten im Juli rechnet die WGW ebenfalls für das frühere „Wohnhaus für ältere Bürger“ im Steinhof 21. Die vormalige Seniorenanlage integrierte einst 78 Ein-Zimmer-Appartements und wurde durch das kommunale Unternehmen in anderthalb Jahren Bauzeit komplett umgestaltet. Heute bietet der Block 24 Wohnungseinheiten und ein Gewerbe. „Durch die Trennung des Hauses mit zwei Eingängen haben wir in der Mitte außerdem sechs große Wohnungen mit bis zu 110 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen.“ In den Investitionskosten von 1,3 Millionen Euro enthalten sind ferner Balkone und neue Stellflächen.

Wohnen im Grünen: Das frühere Haus für ältere Bürger, Am Steinhof 21, integrierte einst 78 Ein-Zimmer-Appartements. Mit dem Umbau entstanden jetzt 24 moderne Wohneinheiten, die vor allem junge Familien locken sollen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Sauer zufolge biete der verkehrsarme Steinhof 21 ideale Voraussetzungen für junge Familien. Immerhin befindet sich nur einen Katzensprung entfernt das Freibad Dreibrücken und in unmittelbarer Nachbarschaft die Kleingartenanlage „Am Doktorteich“.

Trotz des baldigen Endes in der Liscowstraße und Am Steinhof geht es mit dem Sanierungsprogramm der WGW demnächst auf dem Reißbrett weiter. „Als Nächstes nehmen wir das Objekt Friedrich-Ebert-Straße 35 – 45, gegenüber der Kita Knirpsenland, in Angriff“, verrät Sauer. Wie beim U-Komplex im hinteren Teil der Friedrich-Ebert-Straße soll der fünfetagige Block um zwei Stockwerke reduziert werden. Die verbleibenden Wohnungen erhalten dann einen größeren Zuschnitt. Wann die Arbeiten beginnen, hänge jedoch stark von der aktuellen Marktentwicklung ab.

WGW schreibt seit drei Jahren positives Geschäftsergebnis

Viele Bauherren leiden momentan darunter, dass sie keine festen Angebote mehr bekommen, sorgt sich der WGW-Geschäftsführer. Bedingt durch die Corona-Pandemie explodierten nämlich die Materialpreise, und es verlängerten sich die Lieferzeiten von teilweise vier bis sechs Wochen auf gut ein halbes Jahr. „Die Situation halte ich für eine Katastrophe. Niemand ist in der Lage zu bauen, wenn sich die Investitionen nicht kalkulieren lassen.“ Sauer bleibt bei alledem optimistisch, hofft auf eine Entspannung und einen Sanierungsstart in der Friedrich-Ebert-Straße 35 – 45 ab Anfang 2022 – oder etwas später.

Auf jeden Fall, merkt der WGW-Geschäftsführer zum Schluss an, habe sich der finanzielle Kraftakt bei der Modernisierung des Wohnungsbestandes gelohnt. Seit drei Jahren schreibt der Großvermieter mit Sitz in der Lichtwerstraße 2 positive Ergebnisse im operativen Geschäft. Und mit dem Verkauf verwaister Immobilien minimierte das städtische Unternehmen außerdem die Leerstandsquote für sanierten Wohnraum auf fünf Prozent.

Von Kai-Uwe Brandt