Wohnungsgesellschaft bläst in Wurzen Nord II zum Endspurt

Mit dem Rückbau der zwei obersten Etagen in der Friedrich-Ebert-Straße 35 - 45 hat die städtische Wohnungsgesellschaft die Arbeiten am letzten unsanierten Block im Wohngebiet Wurzen Nord II begonnen. Was am aktuellen Vorhaben besonders ist, erläutert WGW-Geschäftsführer Peter Sauer.