Wohnungsnotfallhilfe: Wie eine verzweifelte Frau in ein neues Leben findet

Seit einem Jahr bietet die Diakonie Leipziger Land die Wohnungsnotfallhilfe an. Bislang konnten 45 Frauen und Männer unterstützt werden, vorwiegend im Raum Grimma und Borna, sagt Sozialarbeiter Sebastian Caspar.

„Es sind Menschen aus unterschiedlichen Schichten, die oft durch Lebenskrisen von Wohnungsnot oder nicht bezahlbarem Wohnraum betroffen sind“, meint er und erzählt zum Beispiel von einem Mann „in Lohn und Brot“ mit zwei Kindern, dessen Partnerin ihm ihre Kaufsucht und die daraus resultierenden Mahnungen gut verheimlicht hatte. „Von einer Räumungsklage überrascht saß nun dieser gestandene Mann weinend vor mir.“

Oft Probleme wie Missbrauch und Gewalterfahrung

In einem weiteren Fall berichtet die Diakonie in einer Pressemitteilung ausführlich über eine Klientin – mit ihrem Einverständnis – die im vergangenen Sommer „an einem absoluten Tiefpunkt“ angekommen war. Sie hatte ihre Wohnung in Grimma gekündigt und wollte nach Leipzig ziehen, fand dort aber keine bezahlbare Bleibe. „Sie wollte einen Neustart in einer anderen Stadt, doch eigentlich war es eher ein Weglaufen vor Problemen. Bei drohender Wohnungslosigkeit steckt meist eine Vorgeschichte dahinter“, weiß der Sozialarbeiter. Probleme wie Missbrauch, Arbeitslosigkeit, Gewalterfahrungen und Depressionen.

Es gibt Menschen, für die Obdachlosigkeit ein Lebensentwurf ist. Die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie allerdings unterstützt Betroffene, die wieder ein eigenes Zuhause wollen. Quelle: Martin Gerten

Die Familienhelferin der Frau riet ihr, sich an die Wohnungsnotfallhilfe zu wenden. Das sei ihr schwer gefallen, schließlich habe sie sich aber dazu entschlossen. „Es braucht Zeit sich einzugestehen, dass man nicht allein aus dem tiefen Loch herauskommt. Wichtig ist es, das Problem zu erkennen, Lust auf Veränderung zu haben und Hilfe anzunehmen“, meint der Diakonie-Mitarbeiter. Menschen, die sich bewusst für Obdachlosigkeit als Lebensentwurf entscheiden und gar nicht aussteigen wollen, seien bei ihm an der falschen Adresse.

Diakonie hat Wohnungen angemietet

Wie mit den meisten seiner Klienten habe er mit der Betroffenen am Anfang viel geredet. „Wir haben außerdem versucht, die Kündigung der alten Wohnung rückgängig zu machen, was nicht erfolgreich war.“ Diese Zeit sei sehr belastend für sie gewesen, „sie quälte sich mit Suizid-Gedanken“.

Recht schnell konnte ihr ein Dach über dem Kopf vermittelt werden, da die Diakonie einzelne Wohnungen für Hilfesuchende anmietet. „Viele finden meist nur über diesen Weg eine neue Bleibe, denn mit Schulden und einem negativen Schufa-Eintrag hätten sie bei Vermietern kaum eine Chance“, so Caspar.

Zudem vermittelte er sie zur Schuldnerberatung und zu einer Psychologin. Inzwischen fühle sie sich in ihrer neuen Wohnung wohl und habe Arbeit gefunden. Noch heute komme sie regelmäßig in die Grimmaer Wohnungsnotfallhilfe und rede mit ihm.

Bei diesem Fall gehe ihm das Herz auf: „Ihren Job hat sie sich selbst gesucht und ist psychisch wieder fitter. Das ist tatsächlich wie ein neues Leben und ein gutes Beispiel für gelingende soziale Arbeit.“

„Wohnungsnot wird sich verschärfen“

Was nicht bedeutet, dass sein Job einfach ist. Für jeden Hilfesuchenden müsse er einzeln eine Förderung beim Sozialamt beantragen, damit seine Arbeit finanziert werden kann. Nicht hilfreich seien dabei die derzeit kurzen Bewilligungszeiträume von nur drei Monaten. Danach beginne der „Papierkram“ von vorn. „Unser Ziel ist, die Menschen so zu stabilisieren, dass sie auf Dauer eine eigene Wohnung halten können“, sagt Sebastian Caspar. Das sei langfristige Arbeit.

In die Zukunft blickt er mit Sorge: „Die Wohnungsnot wird sich verschärfen, auch in Folge des Zustroms der Menschen aus der Ukraine“. Für dringend geboten hält er außerdem die Einrichtung eines Übernachtungshauses nicht nur in Borna, sondern auch in Grimma und Wurzen. Nur damit könne man im Notfall wirklich helfen.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Wohnungsnotfallhilfe, Haus 17, Karl-Marx-Straße 17 in Grimma, Tel. 03437 9379550, 0176 45797548, wnh@diakonie-leipziger-land.de

Von lvz