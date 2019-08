Brandis/Polenz

Stroh ist nicht gleich Stroh. Diese Erfahrung mussten die reichlich 20 Teilnehmer des diesjährigen Workcamps der Jungen Gemeinde Machern machen, die seit dem vergangenen Sonntag dem Vorsitzenden des Polenzer Vereins „Einigkeit 4“, Adam Jones, auf dessen Dreiseithof tatkräftig unter die Arme griffen. „Das Stroh heutzutage ist viel kürzer als in früheren Zeiten, sodass wir es zopfartig wickeln mussten, um die geplante Stroh-Lehm-Decke im ehemaligen Pferdestall auch tatsächlich umsetzen zu können“, berichtet Kathi Bachmann, die mit ihren 29 Jahren schon zu den gestandenen Teilnehmern des Workcamps gehört.

Das fand in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Und zum zweiten Mal hintereinander in Polenz. „Weil sich das Camp in einem Generationsumbruch befindet, wollten wir einerseits an einem in der Nähe befindlichen Projekt arbeiten, und in Polenz wussten wir zum anderen, was uns erwartet“, berichtet André Rotter, der das Camp 2004 initiiert hatte und in diesem Jahr wieder seine Leitung übernommen hat.

Mitmachen erweitert den Horizont

In Polenz erwarteten den Altenbacher und die reichlich 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen verschiedene Arbeiten in den diversen Räumlichkeiten des gut 200 Jahre alten Dreiseithofes. Neben besagter Deckenerneuerung galt es für die Workcamp-Teilnehmer, Fugen in alten Gemäuern zu verschließen, Eisenträger vom Rost zu befreien, vom Zahn der Zeit gezeichnete Balken freizulegen und für die Zimmermänner zugänglich zu machen sowie diverse Malerarbeiten durchzuführen.

Derweil hatte Mia Rauchhaupt aus der Camp-Leitung alle Hände voll mit der Inventarisierung der diversen historischen landwirtschaftlichen Gerätschaften zu tun, die Adam Jones, seines Zeichens emeritierter Professor der Afrikanistik, in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat und von denen ein Teil nach Abschluss der Sanierungsarbeiten den Besuchern des Dreiseithofes zugänglich gemacht werden soll. „Für mich war das Camp eine ganz neue Erfahrung, ich empfehle es jenen, die Interesse an einer Erweiterung ihres Horizontes haben“, so die 18-Jährige, die in diesem Jahr ihre Workcamp-Premiere feierte.

Emilia (hinten) und Jasmin schwingen Pinsel und Rolle im ehemaligen Schweinestall, der künftig unter anderem die sanitären Anlagen aufnehmen wird. Quelle: Roger Dietze

Schau mit Pferdegeschirren zum Denkmalstag geplant

Diesbezüglich ein alter Hase ist demgegenüber Erik Böhme, der eigens aus München nach Polenz gereist war. „Das Camp ist zum einen eine gute Gelegenheit, aus dem Büroalltag auszubrechen, und zum anderen Menschen wiederzusehen, mit denen ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe“, so der 27-Jährige, der im einstigen Pferdestall werkelte. Hier möchte Adam Jones den Gästen seines Hofes beim Tag des offenen Denkmals am 8. September eine kleine Schau mit Pferdegeschirren präsentieren.

Fördermittel für weitere Sanierungsarbeiten

Wie berichtet, hatte sich der 68-Jährige mit seinem Verein vor zwei Jahren um eine Landeskulturförderung des Bundeslandwirtschaftsministeriums beworben. In diesem Frühjahr erhielt er die Zusage, aus über 900 Bewerbungen ausgewählt worden zu sein. „Auf Basis der Förderung können wir drei Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis beschäftigen, zudem haben wir die Möglichkeit, ein Drittel der Förderung für die weitere Sanierung der Infrastruktur auf dem Hof einzusetzen“, berichtet Jones. Diesbezüglich geplant sei in diesem Jahr die Ertüchtigung der Beleuchtung für Ausstellungsobjekte sowie die Erneuerung von Teilen des Fußbodens über dem Kuhstall, ohne dessen Charakter nachhaltig zu verändern. „Spätestens im nächsten Jahr ist dann das Einbringen eines Stampflehmbodens in der Scheune geplant“, schaut der Dreiseithof-Besitzer mit britischen Wurzen in die nahe Zukunft.

Kontakt: www.einigkeit4.de

Von Roger Dietze