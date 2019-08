Wurzen

Während ihrer Streifentätigkeit bemerkten Polizisten auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße in Wurzen am Montagabend einen Mann, der einen größeren Beutel bei sich trug. Diesen warf er beim Anblick des Streifenwagens weg und wollte sich vom Ort entfernen. Die Beamten stoppten den Mann.

Noch während sie mit ihm sprachen, traten weitere Personen an die Polizisten heran. Eine 46-jährige Zeugin äußerte, dass dieser Mann die Scheibe der Hintertür eines sich in der Nähe befindlichen Mehrfamilienhauses eingeschlagen hätte. Erst habe er mehrfach dagegen getreten und schließlich die Scheibe eingeschlagen.

22-jährigen aus Wurzen schmiss Scheibe mit Gullydeckel ein

Die Beamten sahen sich den Eingang an und erkannten die eingeschlagene Scheibe. Im Flur des Hauses lag ein Gullydeckel. Der Mann gab die Sachbeschädigung zu. Es handelte sich um einen 22-jährigen aus Wurzen. Als Motiv gab dieser an, das er im Vorfeld verbale Auseinandersetzungen mit einem hier wohnenden Hausbewohner (29) hatte. Dieser warf aus einem Fenster der ersten Etage eine Bierflasche auf den 22-Jährigen.

Dieser wurde jedoch nicht getroffen. Auf Grund dieses Wurfes nahm der 22-Jährige den Gullydeckel und beschädigte damit die Glasscheibe der Hintertür, um ins Haus zu gelangen. Dies misslang, da dann bereits die Zeugin und weitere Personen zum Ort eilten. Der 22-Jährige war alkoholisiert und hatte 1,9 Promille „intus“. Er wurde anschließend vor Ort entlassen und ihm mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Von LVZ/gap