Wurzen: 87-Jährige bei Unfall mit Sattelschlepper verletzt

Wurzen

Am Montag ist eine 87-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf der Georg-Schumann-Straße in Wurzen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, beachtete die Frau an der Einmündung zur Lüptitzer Straße die Vorfahrt eines Sattelschleppers nicht.

Daraufhin touchierte das Fahrzeug sie, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 43-jährige Fahrer des Sattelschleppers muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

