Wurzen: Berufsmesse für Schüler kommt gut an

Wurzen

Am Sonnabend lud die Volkshochschule zum Branchentag in das Lichtwer-Gymnasium in Wurzen ein. Dort informierten etwa 50 Unternehmen der Region über Ausbildungs-, Praktika- sowie Studienmöglichkeiten und gaben Aufklärung zur beruflichen Orientierung. Viele Besucher, vornehmlich Schüler mit ihren Eltern, nutzten das dreistündige Angebot, um sich an den einzelnen Ständen der Firmen Details aus erster Hand zu holen.

Klaus Arweiler von der Volkshochschule sagte, dass so ein Branchentag den Unternehmen die Gelegenheit gibt, mit angehenden Auszubildenden in Kontakt zu kommen: „Viele Firmen suchen Fachkräfte, und da bietet diese Berufsmesse für Schüler eine gute Möglichkeit, Einblicke in die betriebliche Ausbildung zu erhalten.“

Erfolg: Firmen finden beim Branchentag Auszubildende

In den zurückliegenden Jahren seien solche Angebote rege genutzt worden – von Schülern und Unternehmen. Mit Erfolg: Etliche Betriebe hätten beim Branchentag künftige Azubis gefunden.

Eine von ihnen ist die Firma Heyde aus Dornreichenbach, die unter anderem Bau- und Landmaschinenmechatroniker sucht. „Der Beruf ist schon deshalb interessant, da hier ein Wechselspiel von Mechanik und Elektronik besteht“, sagte Geschäftsführer René Heyde. Extra für die Veranstaltung war er mit einem 600 PS starken Mähdrescher vorgefahren, dessen Größe allein schon als Blickfang diente.

Beratung am großen Mähdrescher

Schnell fanden sich Interessenten für die große Erntemaschine, die Heyde gern näher erläuterte. Für ihn hatte sich die Beteiligung an dem Branchentag im vergangenen Jahr ausgezahlt: „Wir haben damals händeringend Auszubildende gesucht und uns deshalb erstmals an diesem Tag beteiligt. Dabei konnten wir interessierte Jugendliche für eine Ausbildung in unserer Firma gewinnen.“

Rund 50 Firmen präsentieren sich im Lichtwer-Gymnasium. Quelle: René Beuckert

Auch die Evangelische Schule für Sozialwesen aus Bad Lausick stellte sich vor. Sie bildet Sozialassistenten und Erzieher aus. „In unserer Schule findet die Ausbildung mit staatlicher Anerkennung statt. Die Auszubildenden kommen aus ganz Sachsen“, sagte Praxislehrerin Andrea Tempel.

Firmen aus Wurzen und Umgebung vor Ort

Bei diesem Branchentag wolle man Jugendliche aus der Wurzener Region interessieren. „Da wir über ein Wohnheim verfügen, spielt die Entfernung zum Wohnort kaum eine Rolle“, sagte sie und fügte hinzu: „Auch wenn wir eine evangelische Schule sind, bleibt die Ausbildung nicht nur dieser Glaubensrichtung vorbehalten.“ Generell bestehe eine große Nachfrage nach Sozialassistenten und Erziehern, wobei bei Letzteren der Erwerb der Hochschulreife möglich sei.

Der Branchentag in Wurzen ist eine Initiative der Volkshochschule Muldental. Neben den Informationsständen der rund 50 Unternehmen, die über ihre Ausbildungssmöglichkeiten berieten, gab es spezielle Kurzvorträge. Dabei stellten sich die Berufsakademie Sachsen, die Polizei Sachsen, die Beruflichen Schulzentren Grimma und Wurzen (Abitur, Berufsfachschule) sowie das Deutsche Rote Kreuz Muldental vor. Und die Fläkt-Group Wurzen, die Luft-, Klima- und Filtertechnik herstellt, zeigte ihre Unternehmenspräsentation „Technique of the cool“.

Zu den ortsansässige Betrieben, die sich präsentierten, gehörte die Filzfabrik, die Wollfilze für ganz unterschiedliche Bereiche herstellt wie Papier-, Bäckerei-, Musik- und Fahrzeugindustrie. Dabei sei handwerkliches Geschick gefragt. „Wir bieten zwei Ausbildungsbereiche an, zu denen der Industriekaufmann auf der einen und der Maschinen- und Anlagenbereich auf der anderen Seite gehören“, informierte Ausbilderin Nadja Dittrich.

Auszubildende als Berater am Stand

Wenn Auszubildende mit Schülern ins Gespräch kommen, geschieht das auf Augenhöhe. Deshalb setzt die Fläkt-Group aus Wurzen, die unter anderem im Bereich Luft- und Klimatechnik tätig ist, Lehrlinge als fundierte Berater ein. Robert Zech aus dem vierten Ausbildungsjahr erzählte vor allem von der Praxis. „Meinen Erfahrungen nach kommt das bei vielen Jugendlichen gut an, wenn ich aus meiner Sicht die dreieinhalbjährige Ausbildung schildere, die vom Elektriker bis zum Industriemechaniker reicht“, meinte er.

Auch zahlreiche Eltern nutzen den Branchentag. Quelle: René Beuckert

Besucherin Kerstin Scholz nahm mit ihrem Sohn an der Berufsmesse teil. „Hier finden wir einen breiten Branchenmix vor und können uns gleich vor Ort über die Firmen informieren“, lobte die Mutter die Veranstaltung.

Hartmut Ebert ließ sich mit seinem Sohn praxisnah am Mähdrescher der Firma Heyde über die Ausbildung zum Bau- und Landmaschinenmechatroniker beraten. Sein Sohn Johannes Sauer meinte, ihn würde besonders die handwerkliche Arbeit interessieren.

Von René Beuckert