Wurzen: Bischof schlägt neue Glocken an

Wurzen

Nach der Heiligen Messe am Sonntag fand in Wurzen unter großer Anteilnahme die Glockenweihe für das neue Geläut der katholischen Herz-Jesu-Kirche statt. Seit zwei Jahren war das Geläut der Glocken aus Eisenhartguss aus Gründen der Sicherheit verstummt. Doch den Gemeindegliedern fehlte das Geläut. In einem feierlichen Akt weihte Bischof Heinrich Timmerevers die neuen Glocken ein, die er mit Weihwasser besprengte und mit Chrisam-Öl salbte. Anschließend schlug der Bischof als Erster die neuen Glocken an.

Glocken rufen wieder zum Gebet

Glocken läuten zur Taufe, zur Hochzeit und begleiten die Menschen am Todestag. Zudem rufen sie die Christen sich zum Gottesdienst zum Gebet zu versammeln. Der Pfarrgemeinderat wollte die „stumme Kirche“ nicht hinnehmen, weil er der Meinung war: Glocken rufen, sprechen an, lassen aufhorchen, bewegen die Gemüter – über Grenzen der Religionszugehörigkeit hinweg. Ihr Klang hat Bedeutung.

Gutachter hatte gravierende Mängel an Glocken festgestellt

Aus dem Gutachten des Glockensachverständigen Sebastian Ruffert, das die Gemeinde im März 2017 in Auftrag gab, ging hervor, dass die Glocken nicht nur korrodiert, sondern auch mit Lunkern, Hohlräumen im Gusskörper, durchsetzt waren. Selbst die Statik des Glockenstuhls entsprach nicht mehr den Anforderungen. Es stand demnach eine umfassende Erneuerung ins Haus. Im August 2017 fanden sich engagierte Gemeindemitglieder für das Glockenprojekt zusammen.

In Zusammenarbeit mit dem Glockensachverständigen des Bistums wurden Künstler, Glockengießerei und Glockenstuhlbauer ausgewählt. Die Vergabe des Auftrag zum Guss der drei Bronze-Glocken wurde an die traditionsreiche Glockengießerei Bachert in Neunkirchen/Baden vergeben.

Der Guss der Glocken sollte zur Sterbestunde Jesu stattfinden. Dem Vorgang des Gießens liegt nämlich das Bild der Wandlung zu Grunde: totes Material, das im Schmelzofen flüssig wird, in eine Form fließt, dort eine neue Gestalt erhält, um schließlich einen lebendigen Klang hervorzubringen. Durch einen technischen Defekt am Schmelzofen fand der Guss erst später statt.Einige Kirchgemeindemitglieder wohnten ihm bei.

Von René Beuckert