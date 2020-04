Wurzen: Denkmalschutz stoppt Schwarzbau am Ringelnatz-Geburtshaus

Wurzen

Auf die Einweihung des Ringelnatzhauses müssen Wurzener und Gäste wohl noch warten. Nicht wegen der Corona-Krise, sondern aufgrund eines Schwarzbaus am einstigen Stadtgut Schumann im Crostigall 14. Bereits vor Wochen verhängte die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt einen Stopp des derzeitigen Sanierungsvorhabens.

Einigung mit dem Denkmalschutz steht noch aus

Wie Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) auf Nachfrage informierte, gab es jüngst eine Zusammenkunft mit den Vertretern der Kreisbehörde, Planern sowie Vertretern der Stadtratsfraktionen. Ziel des Treffens sei es gewesen, einen Kompromiss zu finden, so der 50-Jährige. Die Einigung stehe allerdings noch aus. Eben deshalb ruhen seither die Arbeiten. Grund dafür ist ein Anbau, der später einmal den Lift, die Rettungstreppe und barrierefreie Toiletten integrieren soll.

Die Vorgabe des Denkmalschutzes: Rechts und links des Ringelnatzhauses soll sich in Zukunft ein Torbogen befinden. Das Gebäude selbst steht damit solitär. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Röglin zufolge lief die Sanierung des Objektes mit Start im Juli 2019 zunächst ohne Probleme, bis der Ringelnatzverein als Betreiber des Objektes Gelder für den Fahrstuhl erhielt. „Eine Lösung musste also her.“ Und diese sah die Stadtverwaltung in der Lücke zwischen dem Geburtshaus des berühmten Sohnes der Stadt Wurzen und dem Haus Crostigall 16. Bislang verband eine Mauer beide Immobilien und mittlerweile ein Massivbau, der so hoch ist, dass er einen Zugang zum Dachgeschoss schaffte. Denn hier will der Verein notwendige Utensilien, beispielsweise die Saalbestuhlung, lagern und einen Studienraum vorhalten.

Die Vorstellung der Stadtverwaltung: Der Anbau reicht bis zum Dachgeschoss des Ringelnatzhauses. Den Bereich will der Betreiber gern als Depot und für einen Studienraum nutzen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Oberbürgermeister Röglin: Wir haben einen Fehler gemacht

Aber nicht nur wegen der jetzigen Außenansicht kreuzen Kreisbehörde und Stadtverwaltung die Klingen. Was bis dato ein Geheimnis bleiben sollte, allmählich jedoch durchsickerte: Wurzen ließ den Anbau schwarz errichten. Oberbürgermeister Röglin gibt daher unumwunden zu: „Ja, wir haben einen Fehler begangen und Tatsachen ohne Baugenehmigung geschaffen. Gut gemeint, ist leider nicht gut gemacht.“

Dennoch verteidigt der Stadthauschef das Vorgehen der Kommune. Schließlich schrieb Wurzen beim Aufstellen eines Bebauungsplanes (B-Plan) die sogenannten Träger der öffentlichen Belange an, darunter den Denkmalschutz. „Damals gab es keinerlei Einwände.“ Darüber hinaus nutzte die Stadtverwaltung die Möglichkeit, einen Bauantrag während des B-Plan-Verfahrens zu stellen, betont Röglin. Dennoch bleibt das Landratsamt in seiner Entscheidung hart, trotz mehrfacher Beratungen.

Die Hinteransicht des Ringelnatzhauses: Ob der Anbau jetzt abngerissen werden muss oder ein Kompromiss gefunden wird, steht in den Sternen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Momentan suchen wir nach einer Lösung für beide Seiten und überarbeiten die Planungsunterlagen mit ungewissem Ausgang.“ Vor allem, weil zwei Varianten existieren. Nach Darstellung der Denkmalschützer bliebe das Ringelnatzhaus auch in Zukunft solitär und würde rechts wie links von einer Toreinfahrt begrenzt. Die Stadt favorisiert dagegen weiterhin einen Anbau, gleichwohl in modifizierter Art.

Eröffnungstermin wird erst im Spätherbst sein

Auf die Frage, inwieweit sich der Konflikt auf die avisierten Kosten von knapp 750 000 Euro auswirke, antwortete Röglin: „Schlimmstenfalls dann, wenn wir abreißen müssen oder sich die Baupreise erhöhen. Bisher sind wir im Rahmen.“ Eines ist indes sicher. Die für Anfang August angedachte Einweihung anlässlich des Ringelnatz-Sommers fällt definitiv aus. Wie der Ringelnatzverein auf seiner Internetseite mitteilt, „rückt der Eröffnungstermin nun mindestens in den Spätherbst“.

Stein des Anstoßes: Die Errichtung des Anbaus zwischen dem Ringelnatzhaus und dem Gebäude Crostigall 16 war nicht genehmigt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Crostigall 14 sowie das Areal dahinter zählt zu den letzten Beispielen von Stadtgüter, die jahrhundertelang Wurzen prägten. Das Wohn- und Geschäftshaus stammt aus dem Barock und wurde 1678 erbaut. Hans Gustav Bötticher, alias Joachim Ringelnatz, wurde hier am 7. August 1883 in einem Zimmer über den Flur geboren, wie der Geburtsschein der Hebamme belegt. Im Oktober 2015 beabsichtigte die Stadt Wurzen den Verkauf der Immobilie. Dagegen wehrte sich der Ringelnatzverein und erarbeitete ein Betreiberkonzept, um das Geburtshaus wieder als literarischen Gedenk-, Begegnungs- und Forschungsort zu öffnen.

Von Kai-Uwe Brandt