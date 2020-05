Wurzen

So hatten die drei sich das bestimmt nicht vorgestellt: In Wurzen wurden am Montagnachmittag drei Männer wegen Ladendiebstahls festgenommen.

Mehr Diebesgut im Fahrzeug

Die drei Männer, 41, 30 und 20 Jahre alt, klauten in einem Supermarkt 15 Schnapsflaschen. Der Wert lag dabei in dreistelliger Höhe. Sie hatten jedoch nicht mit dem Ladendetektiv gerechnet. Der stellte den 30-Jährigen nach dem Verlassen des Kassenbereiches. Auf dem Parkplatz des Supermarktes konnten Polizeibeamte die übrigen zwei aufgreifen. Im Fahrzeug des Trios konnten die Beamte no0ch weiteres Diebesgut aus dem Supermarkt feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

