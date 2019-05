Wurzen

Eine 75-jährige Rentnerin ging zusammen mit ihrem Mann am Mittwoch in Wurzen einkaufen. In einem Supermarkt nahm sie sich einen Einkaufswagen. Nach Aussagen der Frau hatte sie ihre Einkaufstasche am Einkaufswagen hängen.

Als sie an der Kasse war, bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Tasche offenstand und die Geldbörse daraus fehlte. Ihr ist während ihres Einkaufes nichts Verdächtiges aufgefallen. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, EC-Karte sowie ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Von LVZ/gap